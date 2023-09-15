1.1 مليون دولار.. سعر خيالي لأشهر كنزة للأميرة ديانا

تمّ أمس الخميس بيع الكنزة الحمراء الشهيرة التي تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا في مزاد نظّمته دار "سوذبي" عبر الإنترنت.

وقد استطاعت هذه الكنزة الصوفيّة أن تُحقّق رقم مبيع خياليا وصل إلى 1.1 مليون دولار أي 14 مرة أكثر من الذي كان متوقعاً أن تُحققه والذي كان يبلغ أقصاه 90 ألف دولار أميركي.

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وقد أعلنت وكالة "فرانس برس" أن المزاد الذي تمّ افتتاحه عبر الإنترنت في 31 أغسطس الماضي أصبح صاخباً في الدقائق الأخيرة قبل نهايته ما رفع سعر هذه الكنزة من 200 ألف دولار إلى 1,1 مليون دولار.

وتستمر مُقتنيات الأميرة ديانا بجذب اهتمام هواة الجمع حتى بعد 26 عاماً على وفاتها في حادث سير بباريس، وكانت نجمة تلفزيون الواقع كيم كردشيان اشترت بمزاد في لندن خلال يناير الماضي قلادة شهيرة على شكل صليب تعود للأميرة الراحلة بسعر بلغ حوالي 200 ألف دولار.





كنزة الأميرة ديانا الإصدار الجديد من سترات النعجة السوداء في الظهور الثاني بهذه السترة خلال العام 1982

قصة هذه الكنزة

وتحمل هذه الكنزة توقيع علامة Warm&Wonderful لصاحبتيها المصممتين سالي موير وجوانا أوزبورن، وقد بدأ تصميم المجموعة التابعة لها في العام 1979، وفوجئت المصممتان بصورة للأميرة ديانا في الصحف البريطانيّة وهي ترتدي هذه الكنزة، ما ساهم بتعريف الجمهور على علامتهما وزيادة مبيعاتهما.

بعد بضعة أسابيع، تلقّت المصممتان رسالة من قصر بكنغهام جاء فيها أن كنزة الأميرة ديانا تعرّضت لتمزّق صغير مع طلب بإمكانيّة إصلاحها أو استبدالها، وقد أعاد القصر الكنزة الأساسيّة إلى المصممتين اللتين أرسلتا بديلاً جديداً عنها للأميرة وحصلتا بعد ذلك على رسالة شكر وامتنان من قصر بكنغهام.

يعود الاهتمام الذي سبق أن حققته هذه الكنزة في الأوساط الإعلاميّة إلى المعنى الخفي المحتمل في خيارات الأميرة ديانا بمجال الملابس، وقد رأى البعض فيها أن الأميرة الراحلة تماهت مع النعجة السوداء الموجودة على السترة للدلالة على الشعور بالغربة والعلاقة المُعقّدة التي تربطها بالعائلة المالكة البريطانيّة.





إلى اليمين عارضة ترتدي الإصدار الجديد من السترة، وإلى اليسار الأميرة ديانا بالسترة الأساسيّة. طبعة النعجة السوداء الشهيرة الأميرة ديانا بسترة النعجة السوداء

ظهورها من جديد

عادت هذه الكنزة للظهور بعد أكثر من أربعين عاماً في شهر مارس الماضي عندما اكتشفت المصممتان موير وأوزبورن أنها مخبأة في أرشيفهما بعلبة صغيرة إلى جانب غطاء سرير قطني.

أما النسخة الثانية منها فمعروضة بشكل دائم في متحف فيكتوريا وألبرت اللندني. وكانت علامة Warm&Wonderful أوقفت تصنيع هذا التصميم من الكنزات في العام 1994 ولكنها عادت لتصنيعه منذ العام 2020 تزامناً مع نجاح مسلسل "ذي كراون" حيث ظهرت النجمة إيما كورن، التي تجسّد دور الأميرة ديانا، في إحدى حلقاته وهي ترتدي كنزة "النعجة السوداء".

وتتوفر النسخ الجديدة التابعة لمجموعة هذه الكنزة حالياً على الموقع الرسمي للعلامة بسعر يبلغ حوالي 295 دولارا.