بريق وأناقة النجوم يُزيّنان حفل "موريكس دور 2023" ببيروت

شهد مساء أمس الأحد حفل توزيع جوائز موريكس دور لعام 2023، الذي أقيم في كازينو لبنان. وقد جمع على بساطه الأحمر نخبة من النجمات والنجوم الذين تألقوا بحضور لافت وأنيق. تعرّفوا على مجموعة من أبرز إطلالاتهم فيما يلي.

حمل حفل "موريكس دور" هذا العام عنوان #StayingAlive #TheShowMustGoOn تعبيراً عن المرونة والصمود الذي يتمتع بهما الشعب اللبناني.

قدّمت الحفل الإعلاميّة اللبنانيّة هيلدا خليفة بعد غياب طويل عن الشاشة الصغيرة، وقد تألقت بهذه المناسبة بواحدة من أجمل إطلالاته. اختارت هيلد ثوبها الذهبي العاري الكتفين من دار Nicolas Jebran وقد نسّقته مع صندل باللون نفسه من دار Guiseppe Zanotti الإيطاليّة.























النجمة عبير نعمة النجمة ميريام فارس النجمة رحمة رياض النجمة العراقية رحمة رياض النجم محمد رمضان الممثلة ورد الخال الممثلة ماغي بوغصن الممثلة كاريس بشار الممثل نيكولا معوض الممثلة التركيّة شيفال سام الإعلاميّة هيلدا خليفة ساشا دحدوح

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حصلت النجمة نوال الزغبي على جائزة "نجمة الغناء اللبنانيّة وأفضل أغنية هادفة "حفلة". وهي تألّقت للمناسبة بثوب أسود عاري الكتفين اختارته من La Bourjoisie وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Nsouli Jewelry.

استحقّت الممثلة ورد الخال جائزة أفضل ممثلة لبنانيّة- دور أول عن "للموت3". وقد اختارت ثوبها الأبيض الطويل من دار Antoine Kareh Couture ونسّقته مع مجوهرات مُبتكرة.

تألّقت النجمة العراقيّة رحمة رياض بثوب أصفر مشرق حمل توقيع دار Zuhair Murad، نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari. وقد حصلت على جائزة نجمة الغناء العربيّة.

اعتمدت النجمة اللبنانية ميريام فارس إطلالة مميّزة اختارتها من دار Nicolas Jebran وقد نسّقتها مع مجوهرات ماسيّة. وقد حصلت ميريام على جائزة أول نجمة لبنانيّة عربيّة تصل إلى العالميّة.

كرّم حفل موريكس دور النجمة التركيّة شيفال سام المعروفة بدور إندر في مسلسل التفّاح الحرام. وهي تألقت للمناسبة بإطلالة ذات طابع درامي.

تألقت من ثوب أسود حمل توقيع علامة Sburcucam التركيّة ونسقته مع قفازات سوداء طويلة ومجوهرات من Tiffany&Co.

حصلت النجمة السوريّة كاريس بشّار على جائزة أفضل مُمثّلة عربيّة في الدراما المُشتركة عن دورها في مسلسل "النار بالنار"، وقد تألقت بثوب عاري الكتفين تميّز بتصميمه الأنيق وتدرّجاته اللونيّة المُبتكرة.

تألقت الممثلة اللبنانية ساشا دحدوح بإطلالة لافتة باللون الأحمر، وقد نسّقت ثوبها مع قفازات طويلة وحصلت على جائزة أفضل ممثلة لبنانية-دور مُساند عن مسلسل النار بالنار.

استلمت الفنانة اللبنانية عبير نعمه جائزة موريكس دور التميّز الفني &Woman of worth. وقد ظهرت بإطلالة كلاسيكيّة راقية بثوبها الأسود الطويل الذي غطّته حبيبات الكريستال.

اختارت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن إطلالة مونوكروميّة بلوني الأسود والأبيض حملت توقيع دار Rami Kadi.

من النجوم الشباب الذين تميّزوا بإطلالات لافتة في هذا الحفل نذكر النجم المصري محمد رمضان الذي حصل على جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصريّة عن مسلسل "جعفر العمدة". وقد اختار الظهور ببدلة حمراء نسّقها مع طوق ذهبي حول العنق على شكل تنّين ومجموعة من الخواتم الكبيرة.

حصل الممثل اللبناني نيكولا معوّض على جائزة تميّز خاصة لممثّل لبناني يصل إلى العالميّة. وقد اختار الظهور في هذا الحفل بإطلالة لافتة تألفت من بدلة برّاقة حملت توقيع دار Georges Hobeika.