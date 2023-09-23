الأخضر عنوان لإطلالتكِ في اليوم الوطني السعودي

يندرج الأخضر ضمن الألوان التي تكرّر ظهورها في المجموعات التحضيريّة لخريف 2023. وقد تمّ استعماله بتدرجاته الفاتحة والحيويّة، وبأسلوب عصري وأنيق.

استوحوا من إطلالات الموسم الجديد لأناقتكن في احتفالات الذكرى 93 لليوم الوطني السعودي.

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يُعتبر الأخضر لون الهدوء والتوازن، وهو يرمز إلى الشباب والطبيعة أما في اليوم الوطني السعودي فهو يُعبّر عن الولاء للمملكة العربيّة السعودية ويُشكّل رمزاً للحياة والازدهار فلا تتأخري في اعتماده لإطلالتكِ بأسلوب دور الأزياء العالميّة.















سافيا زهير مراذ. زهير مراد ريم عكرا باميلا رولاند ديان فون فورستنبرغ أوسكار دي لارينتا إيلي صعب

- قدّمت دار Reem Acra إطلالات رومنسيّة فاخرة في مجموعتها التحضيريّة للخريف المقبل، ومنها ثوب باللون الأخضر الفاتح مصنوع من التول المُطرّز بالأزهار وأوراق الأشجار.

- اعتمدت دار Elie Saab على البساطة في تصاميم مجموعتها التحضيريّة للخريف المقبل. وهي ركّزت على الإطلالات المونوكروميّة التي تزيّنت بألوان الأحجار الكريمة ومنها اللون الأخضر الزمردي، فقدمته على شكل "جامبسوت" تزيّن بتخريمات معدنيّة عند الصدر وثوب طويل تميّز بقصة صدر على شكل حرف V.

- قدّمت دار Zuhair Murad، في مجموعتها التحضيريّة للخريف المقبل، أكثر من إطلالة باللون الأخضر المُنعش تنوّعت بين أثواب الكوكتيل وفساتين السهرة التي تمّ تنسيقها مع أكسسوارات باللون نفسه.

- اعتمدت دار Oscar de La Renta اللون الأخضر الهادىء والمطفي لتقديم إطلالة ذات طابع "مينيمالي" تألفت من سروال عريض وقميص واسع.

- تُعرف دار Pamella Roland بتصميمها لأزياء المُناسبات، وهي قدّمت في مجموعتها التحضيريّة للخريف المقبل إطلالات فاخرة منها هذا الثوب الأخضر الذي غطّاه التطريز بأسلوب عصري.

- تتميّز دار Diane Von Furstenberg بإطلالاتها ذات الطابع العملي، ومن أبرزها، في مجموعتها التحضيريّة للخريف المقبل، ثوباً مُطبعاً بألوان الأخضر والأبيض والأسود تناسق بامتياز مع حذاء عالي الساق باللون الأخضر المعدني.

- من التصاميم اللافتة في مجموعة دار Roland Mouret التحضيريّة للخريف المقبل "جامبسوت" بكتف واحدة يتميز بطابعه العصري ولونه الأخضر الغني.

- قدّمت دار Safiyaa في مجموعتها لما قبل الخريف ثوباً طويلاً باللون الأخضر الزمردي زيّنه بروش معدني عند الصدر.

- اعتمدت دار Valentino على البساطة في إطلالة باللون الأخضر تميّزت بكمّين واسعين وسروال عريض تمّ تنسيقها مع حقيبة باللون نفسه.