جيورجيو أرماني يقدم أفضل ختام لأسبوع ميلانو للموضة

اختتم المصمم المُخضرم جيورجيو أرماني أسبوع ميلانو للموضة بعرض أثبت من خلاله مرة جديدة أنه سيّد الموضة الإيطالية دون منازع. وقد استعان بمختلف أنواع البريق، مُستكشفاً من خلال تصاميمه ذات الانعكاسات المُتغيّرة الطاقة الناتجة عن الانفعالات، والأحاسيس، والمشاعر الإنسانيّة.

اختار السيد أرماني عنوان Vibes لمجموعته من الأزياء الجاهزة النسائية الخاصة بربيع 2024، التي قدّمها للجمهور في قصر "فيا بورغونووفو" التاريخي بوسط ميلانو، حيث سبق أن قدّم عروضه الأولى. وهو أثبت مرة جديدة، رغم بلوغه عامه الـ89، أنه أسطورة حيّة لا تتوقف عن تقديم ما يُبهرنا منذ انطلاقة دار أزيائه في العام 1975.

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وداعاً للبيج:

في دردشة مع الصحافيين على هامش عرضه، قال السيد أرماني مُمازحاً عن مجموعته الجديدة "لمرة واحدة، لا يوجد بيج"، أي اللون الذي اعتاد اعتماده كرمز أيقونيّ لتصاميمه على مرّ السنوات. وهو تابع في هذا المجال: "يأتي عنوان هذه المجموعة من الاهتزازات التي تُعبّر عن اللون والحركة، فهي أشبه ببنية تتطوّر على الجسم وقد ألهمتني لتقديم هذه التصاميم".

افتتاح العرض جاء على إيقاع مجموعة من الإطلالات الحياديّة التي تنوّعت بين الرمادي الكلاسيكي والبرونزي الذهبي مُتخذةّ شكل بدلات عصريّة أنيقة. بعدها انتقل السيد أرماني إلى عالم الألوان الحيويّة بتدرجات بحريّة تنوّعت بين الأخضر والأزرق، قبل أن ينتقل إلى الأسود اللامع العميق ويُنهي عرضه بلمسات لؤلئيّة مُشرقة.

حضور البريق:

تضمّن العرض حوالي 60 إطلالة تمّ التركيز في تنفيذها على الأقمشة المُتلألئة مثل الساتان، والحرير، والشانتونغ بالإضافة إلى اللوريكس الجلدي. وقد دخلت اللمسات القزحيّة وحبيبات الستراس، والتطريز البرّاق على العديد من الإطلالات.

شكّل السروال القطعة الأبرز في هذه المجموعة، وقد تزيّن بكسرات عند الخصر مع قصة مًستديرة قليلاً عند الجانبين ليتمّ ارتدائه بشكل مُستقيم مع أحذية مُرفقة بربطات عند الكاحل، كما ارتدته بعض العارضات تحت تنانير طويلة من التول.

وقد استعان المُصمّم بلعبة الشفافية لتسليط الضوء على حركة الجسم عبر استعمال التول، والشراريب، والأشرطة الطويلة التي عزّزها الضوء بلمساته البرّاقة. وقد أعطانا السيد أرماني مرة جديدة درساً تطبيقياً لمفهوم "الرفاهية الهادئة" الذي أطلقه منذ سنوات وتحوّل في السنوات الأخيرة إلى تيّار يجتاح الموضة بخطوات واثقة. تعرّفوا على مجموعة من إطلالات عرض Giorgio Armani للملابس الجاهزة الخاصة بربيع 2024 فيما يلي.























