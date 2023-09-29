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رحلة إلى "الجانب الآخر من عدن" مع دار طوني ورد

العربية.نت - رانيا لوقا
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قدمت دار Tony Ward مجموعتها من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2024 على هامش فعاليات أسبوع باريس للموضة. وقد اختارت من خلال عنوان مجموعتها أن تأخذنا في رحلة إلى "الجانب الآخر من عدن" عبر تصاميم فاخرة تم تنفيذها بروحية الأزياء الراقية.

اختار المصمم أن يقدم جديده بشكل افتراضي على وسائل التواصل الاجتماعي عبر فيلم قصير مفعم بالحركة والحيوية.

من 2
(2 صور)
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تألفت مجموعته من حوالي 75 إطلالة خاصة بمناسبات الموسم المقبل، واعتمد على الخامات الانسيابية التي لا تعيق حركة الجسم، على الدانتيل الذي يعزز أنوثة الإطلالات، وعلى التطريز الذي نشر لمسات من نور على الأثواب الطويلة وسترات "البلايزر" التي حولها إلى قطع مناسبة للسهرات.

من 3
(3 صور)

استعان طوني ورد بقصات "الدرابي" التي تلتف حول الجسم، وحرص على إبراز منطقة الكتفين حيناً وإخفائها حيناً آخر بطبقات من القماش بدت كأنها منحوتة حول الذراعين. كما زين أزياءه بقصات ذات طابع هندسي تساهم في إبراز منحنيات الجسم بأناقة لافتة. وقد رافقت بعض الإطلالات أكمام واسعة، ووشاح أو "كاب" ينسدل ليلامس الأرض مضيفاً مزيداً من الأناقة على الحركة.

من 3
(3 صور)

أما بالنسبة للألوان التي تم اعتمادها في هذه المجموعة فقد استحضرت حيوية الصيف من خلال الوردي، والأزرق السماوي، والأصفر الساطع، والأخضر بتدرجاته الهادئة والمشرقة، فيما تزينت إطلالات أخرى بالألوان الحيادية العارية ودخل بريق الفضي على بعض التصاميم، ليبقى حضور الأبيض والأسود خجولاً.

من 3
(3 صور)

أراد ورد أن يتوجه بتصاميمه إلى المرأة التي تبحث عن التألق والتوهج بإطلالات تليق بالأجواء الاحتفالية المرافقة للمناسبات.

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