تايلن بيغز مؤثرة موضة في سن 10 سنوات.. برعاية أهلها

لدى تايلن بيغز، البالغة من العمر 10 سنوات حوالي 1.5 مليون متابع على شبكات التواصل الاجتماعي، بفضل مقابلاتها مع مشاهير الموضة والترفيه، وهو نشاط يزعج البعض وينطوي على مخاطر لكنها تقول إنها "تعشقه".

تنزل الشابة الأميركية، التي ترتدي ملابس من أشهر دور الأزياء ونظارات شمس كبيرة، من السيارة التي أقلتها إلى عرض ضمن أسبوع الموضة في باريس قائلةً بقناعة "أنا أحب الموضة" و"أحب التعرف على أشخاص جدد".

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يتبعها مصور في كل مكان ويراقبها والدها جوش بيغز الذي تقدمه على أنه "حارسها الشخصي"، في الخلفية بعيداً عن الأنظار.

في السنوات الأخيرة، تغيّر عالم الموضة بشكل كبير بدفع من المؤثرين الذين أصبحوا أساسيين في هذا القطاع. باتوا ينشطون في سن صغيرة وعددهم يتزايد باستمرار، ويمكنهم إعطاء دفع حقيقي لمبيعات أي علامة تجارية.

كما أن المصممين باتوا يدركون ذلك ولم يعودوا يترددون في إعطائهم أولوية الوصول حتى لو كان ذلك يعني الاستغناء عن وسائل الإعلام التقليدية.

لكن هذا العالم الغامض الذي يتراوح بين الإعلانات والترويج الذاتي ينطوي على مخاطر. ففي عام 2018، تم رفع دعوى قضائية ضد الممثل والمؤثر على إنستغرام لوكا سابات من قبل شركة علاقات عامة في الولايات المتحدة، لأنه لم يكن ينشر ما يكفي من الصور للنظارات الشمسية التي تعهّد بالتسويق لها.

"رموز البالغين"

تقول كلير داهان، عالمة نفس الأطفال الفرنسية، في حديث مع وكالة "فرانس برس": "يمكننا أن نجد الأمر مسلياً وظريفاً، لكنني أجد أنه من المزعج رؤية طفل يعتمد رموز البالغين والإيماءات وتعبيرات الوجه ونبرة الصوت".

لدى بيغز حوالي مليون متابع على تيك توك وحوالي 380 ألفاً على إنستغرام. هي وجه مألوف في أسبوع الموضة في نيويورك وميامي بفضل المقابلات القصيرة التي أجرتها وصورها على طريقة شيرلي تمبل، الممثلة النجمة التي بدأت مسيرتها في طفولتها.

في كل مرة، العملية هي نفسها: إيجاد رعاة والوصول إلى عروض الأزياء والالتقاء بالمشاهير. يقول والدها (43 عاماً) لوكالة "فرانس برس": "هكذا تسير الأمور" مضيفاً أنه يعمل مع "علامات تجارية مختلفة".

أما والدتها أنجليكا كالاد، فهي كولومبية وصلت إلى الولايات المتحدة في سن الثالثة عشرة. ولأنها شغوفة بالموضة، بدأت بالتقاط الصور مع طفلتها البالغة آنذاك من العمر بضعة أشهر ونشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال جوش إن وجه تايلن الضاحك والممتلئ جذب انتباه المعلنين، وفي سن عام ونصف، ظهرت في صور لإعلان خط ملابس للأطفال.

"أحب الأطفال"

والأم هي من يدير شبكات التواصل الاجتماعي لابنتها من ميامي. وهي أيضاً من يقوم بتدريس تايلن وأخويها الصغيرين. ويؤكد الأب: "نحن نأخذ المدرسة على محمل الجد، إنها أهم أولوية".

ويقول إن الفتاة بدأت دروسها في المنزل قبل شهر من العودة المدرسية في ميامي كي تتمكن من أخذ استراحة طويلة خلال أسابيع الموضة في ميلانو وباريس.

ويضيف: "الحقيقة هي أنني لست من أشد المعجبين بالنظام المدرسي، سواء العام أو الخاص. أعتقد أن هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة حول التعليم المنزلي".

وحين سئل جوش ما إذا كانت ابنتهما تعمل وكأنها مؤسسة تجارية أجاب بهدوء: "الناس يرونها من خلال منظور الصور، لكن في الحياة الحقيقية هي طفلة أولاً".

لكن تايلن، التي تؤكد بفخر أنها "شاركت في 15 موسم عروض أزياء"، تعطي الانطباع أحياناً بأنها نسيت ذلك. وتقول على سبيل المثال "أحب الأطفال"، و"لدي الكثير من الأصدقاء. هم فخورون كثيراً بما أقوم به. لا أشعر بأنني مختلفة".

وماذا لو سئمت يوماً ما المنصات؟ يقول والدها: "سنغادر عالم الموضة فوراً. وبدون أي تردد".