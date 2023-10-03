إطلالات جديدة من "ديور" للاعبي باريس سان جيرمان

يستمر التعاون بين دار Dior وفريق باريس سان جيرمان لكرة القدم في مجال تصميم الإطلالات الخاصة بأعضاء هذا الفريق، فما الذي قدّمه كيم جونز، المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة من جديد خاص بموسم 2023-2024 للاعبي هذا الفريق الذي لديه حوالي 190 مليون مُتابع على وسائل التواصل الاجتماعي؟

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تلوّنت الإطلالات الجديدة للفريق بالأسود، والكحلي، والرمادي وهي تميّزت بطابع عصري ينطلق من الخطوط الكلاسيكيّة. وقد تضمّنت سترة "هارينغتون"، وكنزة صوفيّة، وقميص "أوكسفورد" مُطرّزة بشعار باريس سان جيرمان ولوغو Dior الأيقوني. هذا بالإضافة إلى حذاء Dior Explorer وحقيبة ظهر Hit the Road وحقيبة أخرى للمستلزمات الشخصيّة مُزيّنة بشعار CD Diamond.

أما بالنسبة للإطلالات الرسميّة التي تمّ تنفيذها للفريق فتضمّنت معطف من الكشمير، زوج من أحذية Dior Evidence، بدلة مزيّنة بحزام ودبوس يُجسّد لوغو دار Dior أما الأكسسوارات المرافقة لها فتضمّنت وشاح من الكشمير، ربطة عنق حريريّة، وحزام جلدي يمكن ارتداؤه على الجانبين. وهي جميعها قطع تُظهر مهارة وابتكار دار Dior التي التقطت هذه الصور لتُظهر تفاصيل التحضير لهذه المجموعة.





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