شمس ميامي تزورنا مع تصاميم دار "زهير مراد"

قدّمت دار Zuhair Murad مجموعتها من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2024 على شكل دليل مُصوّر Lookbook وفيلم فيديو تمّ عرضه على وسائل التواصل الاجتماعي بالتزامن مع فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي ذهبت إلى شواطىء ميامي الفاتنة لتعود إلينا بمجموعة من التصاميم اللافتة.

حملت مجموعة المصمّم زهير مراد للربيع والصيف المقبلين عنوان Sun-Kissed Rythm أي "إيقاع شمسي" وتضمّنت حولي 95 إطلالة استوحاها المُصمّم من أجواء شواطئ ميامي التي تعيش الصيف في كل الفصول وتعرف حيويّة في النشاطات الاجتماعيّة التي لاتتوقّف.









































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افتتح مراد عرضه بمجموعة من الإطلالات بالأسود والأبيض تزيّنت بشرائط من الساتان وعِقد، وقد خيّم الثنائي المونوكرومي على نصف عدد التصاميم التي قدّمها أما النصف الآخر فتمّ تنفيذه بألوان حيويّة مثل المرجاني، والأخضر، والفيروزي وألوان هادئة مثل الليلكي، والرمادي، والبيج.

التصاميم جاءت متنوّعة جداً إذ تضمّنت البدلات، أثواب الكوكتيل، الجامبسوت، سترات التويد التي تمّ تنسيقها مع تنورة ضيّقة أو سروال قصير، السراويل العريضة التي ترافقت مع "توب" ضيّق باللون نفسه، فساتين الموسلين الطويلة وأثواب السهرة التي دخل عليها التطريز أو تمّ تنفيذها بالباييت.

استعان مراد بخامة البرودري الإنكليزيّة التي حوّلها إلى أثواب بيضاء مناسبة للأجواء الصيفيّة أو نسّقها مع خامة الدنيم باللون الكحلي الداكن، كما استعان بالدانتيل في تنفيذ الأثواب الطويلة واستعمل التطريز بأحجار الكريستال لإضفاء لمسات ناعمة من البريق على الإطلالات فيما استعمل الباييت لتعزيز تفاصيل الأزياء أو لتغطية الإطلالات بالكامل.

تميّزت تصاميم هذه المجموعة بقصّاتها الكلاسيكيّة في تنفيذ البدلات والسراويل، وبقصات "الكورسيه" و"الدرابيه" بالإضافة إلى الفتحات المُتعدّدة في الأثواب الطويلة وقد حملت الأزرار التي ظهرت على الإطلالات لوغو ZM كما ظهر اللوغو نفسه على شكل بروشات ذهبيّة زيّنت الأزياء. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة دار Zuhair Murad للأزياء الجاهزة الخاصة بالربيع والصيف المقبلين فيما يلي.