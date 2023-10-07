هل ستختار أميرة ويلز من تصاميم جيني بيكهام الجديدة؟

قدّمت المصمّمة البريطانيّة جيني بيكهام، التي تُعتبر من المصمّمات المُفضّلات لدى أميرة ويلز كايت ميدلتون، مجموعتها من الأزياء الجاهزة للربيع والصيف المقبلين على شكل دليل مصوّر Lookbook على هامش فعاليات شهر الموضة.

تُعتبر جيني بيكهام من أبرز مصممات أزياء السهرات والأعراس في المملكة المتحدة. بدأت مسيرتها في مجال التصميم خلال تسعينات القرن الماضي، وقد ارتدت تصاميمها العديد من النجمات العالميّات، نذكر منهن: أنجيلينا جولي، وكايرا نايتلي، وكايت وينسلت، وكايت هدسون كما أنها حائزة على دوكتوراه فخريّة من جامعة ساوثامبتون سولنت العريقة تقديراً لمُساهماتها في مجال صناعة الأزياء.

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استوحت بيكهام مجموعتها الجديدة من أجواء خمسينيّات وستينيّات القرن الماضي، وتحديداً من إطلالات سيدات المجتمع الراقي في تلك الفترة. وقد بدت هذه المجموعة الكبسوليّة، التي تألّفت من حوالي 20 تصميماً فقط، مُشرقة بكل تفاصيلها بدءاً من اختيار الخامات إلى الألوان والتطريز الذي زيّن الإطلالات بلمسات ناعمة حيناً وغطّاها بالكامل حيناً آخر.

البحث عن مصادر إلهام في الماضي لايعني بالنسبة لجيني بيكهام استعادته بكافة تفاصيله، إذ حرصت هذه المصممة البريطانية على أن تُلبّي تصاميمها احتياجات المرأة العصريّة في أن تبدو مُتألّقة بمناسباتها. وقد قدّمت لها مجموعة من الإطلالات باللون الأسود وبقصّات بسيطة وقريبة من الجسم دخل عليها التطريز عند الياقة، أو الكتفين، أو الكمّين أما اللمسات البرّاقة فتجلّت في التطريز بالباييت وبالإطلالات المعدنيّة بألوان الذهبي والفضي. وقد استعانت المصمّمة أيضاً بالأبيض، والزهري، والأزرق بتدرجاتها الفاتحة لتنفيذ تصاميم تتميّز بطابع رقيق وشديد الأناقة ولكنها قادرة أيضاً على تحويل كل امرأة ترتديها إلى نجمة.





















