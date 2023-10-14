3 محطّات مميّزة بأناقتها طبعت أسبوع دبي للموضة

استطاع أسبوع دبي للموضة أن يُثبت نفسه كمحطّة مهمة على خارطة الموضة العالميّة وكمنصّة تجمع المواهب من مختلف أنحاء العالم، وهو يشهد خلال فعالياته الحاليّة مُشاركة أكثر من 25 مصمماً يمثلون 12 دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، والمشرق العربي، وجنوب شرق آسيا والأميركيتين الشماليّة والجنوبيّة.

افتتاح أسبوع دبي لموضة ربيع وصيف 2024 كان على موعد مع عرض دار Carolina Herrera بحضور مديرها الإبداعي ويس غوردن الذي حلّ كضيف شرف على فعاليات هذا الأسبوع، وهو قدّم المجموعة نفسها التي سبق تقديمها مؤخراً خلال أسبوع نيويورك للموضة وتميّزت بخطوطها المستوحاة من تسعينيّات القرن الماضي. وقد كان لافتاً استعمالها المكثّف للون الأصفر الفاتح وطبعة الأزهار التي تفتّحت على العديد من الإطلالات.









ديما عيّاد ديما عيّاد ديما عيّاد ديما عيّاد كارولينا هيريرا

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أناقة مُتجدّدة

تمتد فعاليات أسبوع دبي للموضة من 9 إلى 15 أكتوبر الجاري ويأتي هذا الحدث نتيجة تعاون بين حي دبي للتصميم ومجلس الأزياء العربي، ومن العروض اللافتة التي تضمّنها نذكر عرض المصممة ديما عيّاد الذي سبق أن قدمته ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة خلال شهر سبتمبر الماضي. وهي أعادت تقديمه في اليوم الرابع من أسبوع دبي للموضة. تميّزت مجموعتها باستعمال خامات مشرقة فيما حافظت على الحياديّة في مجال الألوان التي لم يدخل عليها سوى اللون الوردي لإضفاء لمسات حيويّة على الإطلالات.











المصممة زينة زكي ترافق عروسها في نهاية العرض زينة زكي زينة زكي. زينة زكي... كارولينا هيريرا كارولينا هيريرا.

وقدّمت المصمّة زينة زكي في عرضها أكثر من 70 إطلالة خاصة بالمناسبات، وقد لخّصت من خلالها مفهومها لأناقة الموسم المقبل، وقد افتُتح العرض بمجموعة من أثواب الكوكتيل التي دخلت عليها اللمسات البرّاقة لتظهر فيما بعد الأثواب الطويلة التي تمّ تنفيذها بخامات فاخرة مثل المخمل، والتول، والدانتيل، والباييت.

أما بالنسبة للألوان، فتزيّنت المجموعة بتدرجات ذات الطابع كلاسيكي أبرزها الأسود والأبيض، الأخضر، والنيلي، والأحمر، والرمادي، والبيج.