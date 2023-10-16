شكّل حضور العارضة البريطانيّة نعومي كامبل مفاجأة ختام أسبوع دبي للموضة. فقد ظهرت إلى جانب المصممين الماليزيين ريزمان نوردين وروزيني جميل خلال العرض الذي اختتم فعاليات هذا الأسبوع.

تُعتبر العارضة المُخضرمة نعومي كامبل واحدة من أيقونات الموضة العالميّة، وإحدى الشخصيّات الأكثر تأثيراً في مجال صناعة الأزياء حالياً. وقد شكّلت مُشاركتها في تقديم الإطلالة الأخيرة من عرض دار Rizman Ruzaimi الماليزيّة مفاجأة كبيرة دفعت بمصممي الدار إلى التعليق على هذه المُشاركة عبر حسابهما على وسائل الواصل الاجتماعي بعبارة "الأحلام تتحقّق".

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هي المرة الثانية التي تُشارك بها هذه الدار في أسبوع دبي للموضة بعد أن كانت مُشاركتها الأولى بموسم ربيع وصيف 2023. وكانت نعومي ظهرت بإطلالة باللون الأسود غطاها التطريز بالكامل، وجاءت المجموعة التي تمّ تقديمها مستوحاة من أسطورة شعبيّة ماليزيّة. تميّزت التصاميم بألوانها النابضة بالحياة مثل البرتقالي، والذهبي، والفيروزي، وهي تزيّنت بتطريزات ذات طابع تقليدي.

كان اليوم الأخير من أسبوع دبي لموضة ربيع وصيف 2024 شهد أيضاً عرضاً للمصمم الفلبيني الشهير مايكل سينكو الذي استحضر أجواء مستوحاة من الحضارة الإسبانيّة في عرضه الثالث الذي يقدّمه حول هذا الموضوع. تضمّن العرض أكثر من 55 إطلالة غلبت على قسم منها أجواء الفلامنكو. افتُتح العرض بمجموعة من التصاميم باللونين الأحمر والأسود، ليبدأ بعد ذلك استعمال الألوان المنعشة مثل الأخضر الفاتح والأبيض. وقد تميّزت جميع التصاميم بخاماتها الفاخرة وبالتطريز الذي غطّى الأزياء النسائية والرجاليّة على السواء. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.



















العارضة نعومي كامبل تتوسّط المصممين ريزمان وروزيني المصمم مايكل سينكو يتوسط عارضاته في نهاية عرضه مايكل سينكو.... مايكل سينكو... مايكل سينكو. مايكل سينكو.. مايكل سينكو. مايكل سينكو عروس مايكل سينكو مايكل سينكو...