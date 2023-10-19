"تحفة فريدة من نوعها" في مزاد دبي للساعات

يشهد "مزاد كريستيز دبي للساعات عبر الإنترنت"، الذي يمكن المشاركة به بين 5 و19 أكتوبر، تقديم مجموعة من الساعات الثمينة والنادرة جداً، أبرزها ساعة تحمل إشارة "تحفة فريدة من نوعها"، كونها تتألق بماسة عريضة ومُسطّحة بقطع "بورتريه" تُضفي بريقاً ساحراً على المينا الأزرق المزوّد بمؤشرات وعقارب ذهبيّة.

ترافق هذه التحفة الزمنيّة نسخة رقميّة من شهادة المنشأ بتاريخ 18 يناير 1994، وهي ساعة فريدة من Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومزوّدة بسوار مُتشابك وبعلبة يتخذ تصميمها شكل ماسة برّاقة تغطّي وجه المينا بلمسة مُشرقة، مما يجعل من القيمة التقديريّة لهذه الساعة تتراوح بين 1 و2 مليون دولار.

مادة اعلانية

عن هذه الساعة قال ريمي جوليا، رئيس قسم الساعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى كريستيز: "تندمج في تصميم هذه الساعة واحدة من أبرز الأحجار الثمينة في العالم، ماسة مُسطّحة زنة 13,43 قيراط وهي ثالث أكبر ماسة معروفة في العالم. تعود هذه الساعة إلى أحد عملاء Patek Philippe الذي يملك هذه الماسة الساحرة، وقد كلّف الدار السويسريّة بمهمة تنفيذها ضمن تصميم ساعة استثنائيّة في عام 1990 وبعد مرور 4 سنوات تمّ تسليم الساعة إلى صاحبها.

ماسة مُسطّحة

تكمن خصوصية هذه الساعة في استخدام الماس لأداء وظيفة مُحدّدة بدلاً من التباهي بجماليته فقط، وينطبق هذا الوضع على الماس المُسطّح الذي يُعرف بتسمية ماس "بورتريه" الذي يتطلّب تنفيذه درجات عالية من الحرفيّة والإتقان في تقطيع الأحجار الكريمة.

وقد اكتسب هذا النوع من الماس اسمه من طبيعة استخدامه في حماية صور "البورتريه" الصغيرة التي كانت تُزيّن الميداليّات والقلادات في الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

ويُضفي هذا القطع بريقاً مُشرقاً على وجه الماسة المُسطّح الذي يُعزّز وضوح وجه الساعة كونه يسمح بمرور قدر أكبر من الضوء مقارنةً بالوجه الكريستالي. وهو يُكلّل المينا الأزرق ببريقه الفاتن.

أرقام ورموز عربيّة

من القطع النادرة التي يتضمّنها هذا المزاد أيضاً، مجموعة من ساعات Rolex مُجهّزة بموانىء عربيّة ومُهداة من السلطان قابوس الحاكم السابق لسلطنة عمان. تمّ تنفيذ هذه الساعات بالذهب الأصفر ويعود تاريخ تصنيعها إلى العام 1974، يحمل بعضها شعار الخنجر الذي يُعتبر رمزاً وطنياً في سلطنة عمان كما يحمل بعضها الآخر توقيع "قابوس" أما القيمة التقديريّة لكل ساعة منها فتتراوح بين 35 و55 ألف دولار.