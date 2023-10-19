اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
opening
الساعة الفريدة من نوعها

"تحفة فريدة من نوعها" في مزاد دبي للساعات

ترافق هذه التحفة الزمنية نسخة رقمية من شهادة المنشأ وهي ساعة فريدة من Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومزودة بسوار متشابك وبعلبة يتخذ تصميمها شكل ماسة براقة تغطي وجه المينا بلمسة مشرقة

العربية.نت- رانيا لوقا 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

يشهد "مزاد كريستيز دبي للساعات عبر الإنترنت"، الذي يمكن المشاركة به بين 5 و19 أكتوبر، تقديم مجموعة من الساعات الثمينة والنادرة جداً، أبرزها ساعة تحمل إشارة "تحفة فريدة من نوعها"، كونها تتألق بماسة عريضة ومُسطّحة بقطع "بورتريه" تُضفي بريقاً ساحراً على المينا الأزرق المزوّد بمؤشرات وعقارب ذهبيّة.

ساعة باتيك فيليب
ساعة باتيك فيليب

ترافق هذه التحفة الزمنيّة نسخة رقميّة من شهادة المنشأ بتاريخ 18 يناير 1994، وهي ساعة فريدة من Patek Philippe مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطاً ومزوّدة بسوار مُتشابك وبعلبة يتخذ تصميمها شكل ماسة برّاقة تغطّي وجه المينا بلمسة مُشرقة، مما يجعل من القيمة التقديريّة لهذه الساعة تتراوح بين 1 و2 مليون دولار.

مادة اعلانية

عن هذه الساعة قال ريمي جوليا، رئيس قسم الساعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والهند لدى كريستيز: "تندمج في تصميم هذه الساعة واحدة من أبرز الأحجار الثمينة في العالم، ماسة مُسطّحة زنة 13,43 قيراط وهي ثالث أكبر ماسة معروفة في العالم. تعود هذه الساعة إلى أحد عملاء Patek Philippe الذي يملك هذه الماسة الساحرة، وقد كلّف الدار السويسريّة بمهمة تنفيذها ضمن تصميم ساعة استثنائيّة في عام 1990 وبعد مرور 4 سنوات تمّ تسليم الساعة إلى صاحبها.

مجموعة ساعات رولكس التي تحمل توقيع السلطان قابوس
مجموعة ساعات رولكس التي تحمل توقيع السلطان قابوس

ماسة مُسطّحة

تكمن خصوصية هذه الساعة في استخدام الماس لأداء وظيفة مُحدّدة بدلاً من التباهي بجماليته فقط، وينطبق هذا الوضع على الماس المُسطّح الذي يُعرف بتسمية ماس "بورتريه" الذي يتطلّب تنفيذه درجات عالية من الحرفيّة والإتقان في تقطيع الأحجار الكريمة.

وقد اكتسب هذا النوع من الماس اسمه من طبيعة استخدامه في حماية صور "البورتريه" الصغيرة التي كانت تُزيّن الميداليّات والقلادات في الفترة الممتدة بين القرنين السابع عشر والتاسع عشر.

ويُضفي هذا القطع بريقاً مُشرقاً على وجه الماسة المُسطّح الذي يُعزّز وضوح وجه الساعة كونه يسمح بمرور قدر أكبر من الضوء مقارنةً بالوجه الكريستالي. وهو يُكلّل المينا الأزرق ببريقه الفاتن.

أرقام ورموز عربيّة

من القطع النادرة التي يتضمّنها هذا المزاد أيضاً، مجموعة من ساعات Rolex مُجهّزة بموانىء عربيّة ومُهداة من السلطان قابوس الحاكم السابق لسلطنة عمان. تمّ تنفيذ هذه الساعات بالذهب الأصفر ويعود تاريخ تصنيعها إلى العام 1974، يحمل بعضها شعار الخنجر الذي يُعتبر رمزاً وطنياً في سلطنة عمان كما يحمل بعضها الآخر توقيع "قابوس" أما القيمة التقديريّة لكل ساعة منها فتتراوح بين 35 و55 ألف دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني خبير روسي يكشف نوع القنبلة المستخدمة في قصف مستشفى المعمداني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط