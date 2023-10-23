الرياض عاصمة للموضة بفضل أسبوع أزيائها الأول

لأول مرة تستقبل مدينة الرياض أسبوعاً خاصاً بالأزياء يضعها على خارطة الموضة العالمية، وتشارك بهذا الحدث حوالي 30 علامة تجارية سعودية المنشأ تساهم في تعزيز تطور قطاع الأزياء السعودي على الصعيدين المحلي والعالمي.

وانطلقت فعاليات هذا الأسبوع، الذي يمتد بين 20 و23 من أكتوبر الجاري، بحفل عشاء افتتاحي جمع حوالي 250 شخصية مؤثرة في عالم الموضة. وهو يتضمّن معرضاً لمنتجات صممتها علامات تجاريّة محليّة و16 عرضاً مباشراً للأزياء.

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تهتم بتنظيم هذا الحدث هيئة الأزياء السعوديّة التي كانت كشفت أن صناعة الموضة في المملكة تتمتع بأعلى معدّلات النمو بين الأسواق الأكثر ازدهاراً، وذلك نقلاً عن تقرير بعنوان "حالة الأزياء في المملكة العربية السعودية 2023".



فاطمة العبد القادر نور الظاهري

العرض الأول في أسبوع الرياض للموضة حمل توقيع المصمم محمد آشي وعنوان "الثامنة مساءً: أمسية في الرياض". وهو جاء مستوحى من الليالي الصحراوية الساحرة التي تُزيّنها الكثبان الرمليّة، ووهج القمر، ولمعان النجوم. وكان آشي قد اعتاد على تقديم عروضه سابقاً في باريس، وهو أول مصمم سعودي يُشارك في فعاليات أسبوع الخياطة الراقية في باريس كما تمّ قبوله رسمياً في اتحاد الأزياء الراقية الفرنسيّة.



عدنان أكبر. عدنان أكبر

مشاركة رفيعة المستوى

من العروض اللافتة التي تمّ تقديمها في هذا الأسبوع، نذكر عرض المصمم عدنان أكبر الذي استوحى تصاميمه من الطبيعة في المملكة العربية السعودية وتضاريسها. وهي المرة الأولى التي يعرض فيها أكبر تصاميمه داخل المملكة بعد أن كان يُقدمها خارجها في السنوات الماضية.

قدّمت المصمّمة تيما عابد مجموعة من الإطلالات التي رافقتها أكسسوارات مُبتكرة وتطريز فاخر غطى أزياء تمّ تنفيذها بألوان كلاسيكيّة مثل الأسود، والذهبي، والأحمر. أما المصمم يوسف أكبر فحرص على أن تترافق تصاميمه مع قفازات طويلة وجوارب سميكة ملوّنة ونظارات شمسية سوداء.



أتيلييه حكايات أتيلييه حكايات

استعانت دار أتيلييه حكايات بالكشاكش لتزيّن أزيائها التي تغطّت أيضاً باللآلئ ونقاط البولكا، أما علامة Pavone لمصممتها شوق المبارك فقدّمت إطلالات فاخرة تميّزت بطابعها العصري وتضمّنت أثواب كوكتيل، أزياء سهرة، وفساتين زفاف.

تنوّعت ألوان مجموعتها بين الأبيض، والأسود، والزهري الفاتح الذي أضفى طابعاً رومانسياً على الإطلالات، وقد اعتمدت المصممة هالة الغرباوي في عرضها على التصاميم التي تميّزت بأحجامها الكبيرة وخاماتها الفاخرة التي تليق بأرقى المناسبات.

وفيما يلي تعرّفوا على بعض التصاميم التي تم تقديمها خلال أسبوع الرياض للموضة.















يوسف أكبر يوسف أكبر. هالة الغرباوي هالة الغرباوي. تيما عابد. تيما عابد بافون للمصممة شوق المبارك بافون للمصممة شوق المبارك.