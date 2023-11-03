10 وسائل للاستفادة من رذّاذ المياه الحرارية هذا الخريف

لا يكتفي رذّاذ المياه الحراريّة بتهدئة البشرة، وإنعاشها، وترطيبها، فهو يتمتع بفوائد إضافيّة تجعل منه مكوناً أساسياً في روتين العناية التجميليّة خاصةً في فصل الخريف للتعويض عن الجفاف الذي يتعرّض له الجلد خلال أشهر الصيف.

تدخل المياه الحراريّة في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة نظراً لخصائصها التجميليّة المُتعدّدة، ولكن يمكن استعمالها أيضاً على شكل عبوة رذاذة تسمح برشّها على البشرة.

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تأتي المياه الحراريّة عادةً من الينابيع العميقة البعيدة عن خطر التلوّث، وهي تنتقل بين الصخور لسنوات عديدة قبل استخراجها مما يُعزّز غناها بالمعادن والعناصر النادرة، وهي توفّر نسبة عالية من الأوكسيجين لخلايا الجلد، كما تؤمّن حماية للبشرة من آثار الأكسدة والملوّثات.

1- تعزيز مفعول الكريم المُرطّب

يكفي رشّ القليل من رذّاذ المياه الحراريّة وتدليكها على البشرة لتسهيل نفاذها إلى الطبقة القرنيّة. تعمل هذه الخطوة على تحضير بشرة الوجه لاستقبال كريم النهار والاستفادة من خصائصه المرطّبة والمُنعشة.

2- التخفيف من انتفاخ العينين

يُنصح برش القليل من رذّاذ المياه الحراريّة، الذي يتمّ الاحتفاظ به في الثلاجة، على دوائر قطنّية قبل تطبيقها على العينين لحوالي دقيقتين. من شأن هذه الخطوة أن تُساعد في التخفيف من تعب العينين والجيوب التي تظهر على الجفون السفليّة.

3- فكّ تشابك الشعر بسهولة

تحتوي المياه الحراريّة عادةً على نسبة من البقايا الجافة أقل بمرتين من المياه العاديّة، ولذلك فهي أقل قساوةً على الشعر كما أنها تُساهم في إقفال أسفاطه مما يُسهّل عمليّة فكّ تشابكه. يمكن الاستعانة بهذا الرذّاذ أيضاً لإحياء تجعيدات الشعر الطبيعية وجعلها أكثر حيويّة وأقل تطايراً.

4- عناية خاصة بالبشرة

من أبرز خصائص المياه الحراريّة أنها قادرة على تهدئة البشرة، ولذلك يُنصح باستعمالها بعد إزالة الشعر الزائد، تقشير البشرة، وحتى للعناية بالبشرة الحسّاسة. وهي مفيدة في حالات ضربات الشمس أو بعد العلاجات التجميليّة التي يخضع لها الجلد.

5- تثبيت الماكياج

تعمل المياه الحراريّة على إنعاش البشرة خلال النهار، وهي عندما تجفّ عنها تُساعد في تثبيت الماكياج لفترة أطول.

6- تنظيف البشرة بالعمق

يمكن للمياه الحراريّة أن تُزيل بقايا مستحضرات تنظيف البشرة وحتى الغشاء الدهني الذي تتركه بعض أنواع مزيل الماكياج. يكفي تطبيق المياه الحراريّة على دوائر قطنيّة وتمريرها على البشرة بعد استعمال المنظّف للتأكد من نقاوة الجلد من أي شوائب بشكل تام.

7- لإحياء نضارة البشرة خلال اليوم

يكفي رشّ القليل من المياه الحراريّة على الوجه ثم تغطيته بمنديل ورقي لامتصاص الرطوبة، فهذه الحيلة مثاليّة لإزالة اللمعان عن البشرة الدهنيّة أو المختلطة وهي مثاليّة للمساعدة على تعزيز الإشراق وإحياء الماكياج.

8- لتكثيف لون ظلال العينين

يكفي ترطيب فرشاة ظلال العينين بالمياه الحراريّة قبل استعمالها، فمن شأن هذه الخطوة أن تُساعد على تكثيف لون الظلال وجعله أكثر بروزاً.

9- تهدئة حكّة فروة الرأس

يمكن رشّ القليل من المياه الحراريّة على فروة الرأس وتدليكها بأطراف الأصابع لبضع دقائق بهدف الحدّ من الحكّة المزعجة التي تطال هذه المنطقة.

10- للحصول على الانتعاش

عند الشعور بالحرّ يمكن رشّ القليل من المياه الحراريّة على الوجه ومنطقة أعلى الصدر للحصول على الانتعاش المنشود.