أول عرض أزياء لـ" SHEIN" في الرياض

أقام متجر SHEIN الإلكتروني العالمي لتسوّق منتجات الموضة عرض أزيائه الأول في المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض في منتجع ماربيلا.. وقدم أحدث التشكيلات لموسم الخريف والشتاء المستوحاة من اللوحات الشهيرة لفنانين معروفين عالمياً.

عرض الأزياء الأول لمتجر SHEIN قدم قطعا جديدة تقلب عالم الموضة بتشكيلات جديدة– "أناقة فنية" (Artful Elegance)، و"أقمشة حضارية" (Urban Canvas)، و"ليلة النجوم" (Starry Night) - من قبل عارضين وعارضات أزياء وأطفال تم اختيارهم خلال المسابقة المفتوحة التي أقامتها SHEIN وتم اختيارهم عبر عملية تصويت سجلت أكثر من 300 ألف صوت

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وبعد عرض الأزياء.. أقيم حفل عشاء مصحوبا بمزاد خيري يضم لوحات رائعة لمواهب فنية صاعدة من "جمعية أسر التوحد الخيرية" غير الربحية، وخصص ريع الفعالية البالغ 468.000 ريال سعودي من بيع 10 لوحات، للجمعية، لتعزيز الدعم المقدم للأطفال ذوي التوحد

وبهذه المناسبة قال الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة "جمعية أسر التوحد الخيرية": "على مدى 14 عاماً، كنا ومازلنا نطمح إلى تحسين الخدمات المقدمة لذوي إضطراب طيف التوحد في جميع أنحاء المملكة، وأن نقدم نموذجاً يحتذى في مختلف أنحاء العالم لأفضل الممارسات المتبعة. وإذ نحتفل اليوم باتحاد جوانب الفن والموضة والإنسانية، فإننا نقدر بشدة الدعم المقدم لهذه المواهب الناشئة تحت رعايتنا. وهذه الشراكة مع شي لا تعزز رسالتنا فحسب، وإنما تسلط الضوء أيضاً على الإمكانات الرائعة لهؤلاء الفنانين اليافعين رغم التوحد. وإنه لشرف للجميع أن يشاركوا في مثل هذا الحدث الذي يرفع سوية الوعي ويوحد مجتمعنا بكامل أطيافه".

كما تضمن الحدث عروضاً آسرة لنجمة الغناء السعودية زينة عماد، وعازفة البيانو الرائعة، والأطفال الموهوبين ذوي إضطراب طيف التوحد من "جمعية أسر التوحد الخيرية".. ورافق الأمسية معرض فني، وفرص لا تفوت للتصوير الفوتوغرافي، ومجموعة من الهدايا الإبداعية.

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