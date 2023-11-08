البشرة الزجاجية ليست حكراً على الكوريات فقط

تشتهر النساء الكوريات ببشرة مُشرقة تُعرف على "تيك توك" بتسمية "البشرة الزجاجيّة" نظراً لنضارتها، وشفافيتها، ونقاوتها. فما هو الروتين التجميلي الذي يعتمدنه في هذا المجال؟

يعتمد هذا الروتين على تكديس مستحضرات العناية بالبشرة على شكل طبقات فوق الجلد تؤمّن الحفاظ على جمالها وإشراقها.

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- تحضير البشرة بالتنظيف المزدوج:

يؤمّن تنظيف البشرة تخليصها من الشوائب المتراكمة على سطحها والناتجة عن التلوث، والغبار، والماكياج، والإفرازات الزهميّة، أما التنظيف المزدوج الذي تعتمده النساء الكوريّات فيقوم على خطوتين: أولاً إزالة بقايا الماكياج عن سطح البشرة بمُسحضر دهني مثل زيت أو بلسم مُزيل للماكياج، وثانياً تنظيف كامل للوجه برغوة تكون تركيبتها ناعمة ولا يُشكّل أي اعتداء على الجلد.









- التقشير واللوشن المنشّط:

يشكّل التقشير الخطوة الثانية في روتين النساء الكوريّات، فهن يلجأن إلى هذه الخطوة مرتين أسبوعياً إلا في حالة البشرة الحسّاسة التي يفضل أن نكتفي بالتقشير مرة واحدة أسبوعياً بمستحضر يكون ناعماً على البشرة.

يمكن استعمال لوشن مقشر غني بحوامض الفاكهة يُساعد في إزالة الخلايا الميتة عن سطح الجلد ويُنشّط آليّة تجدّد الخلايا، فتبدو البشرة بعد استعماله مُتجدّدة وحاضرة لاستقبال مُستحضرات العناية التالية. أما بعد التقشير، فينصح باستعمال كمية وافرة من اللوشن المنشّط الذي يتمّ تربيته على البشرة بواسطة راحتي اليدين.

- تغذية وترطيب البشرة بمصل وكريم:

من الصعب الحصول على "بشرة زجاجيّة" دون استعمال مصل مغذٍّ للبشرة يحتوي على مكوّنات تُقدّم حلولاً لمشاكلها: الفيتامين C لتعزيز الإشراق، النياسيناميد للحفاظ على متانة الجلد، والحمض الهيالوريني الذي يؤمن للبشرة كفايتها من الترطيب.

بعد المصل يأتي دور تطبيق الكريم المرطّب الذي يتناسب مع نوع البشرة، فيكون هذا الكريم بصيغة غنيّة في حالة البشرة الجافة وبصيغة تحدّ من الإفرازات في حالة البشرة الدهنيّة والمُختلطة.

- اللايز كخطوة نهائيّة:

يُشكّل اللايزر الخطوة النهائيّة في روتين العناية التجميليّة التي تؤمّن الحصول "بشرة زجاجيّة"، واستعمال اللايزر في هذه الحالة يتمّ عبر بروتوكول مُحدّد يهدف إلى تحسين نوعيّة البشرة في جلستين أو ثلاث فقط. يُستعمل اللايزر في هذه الحالة لتنشيط آليّة إنتاج الكولاجين والألياف المطّاطة المكوّنة للجلد. ولا تترافق هذه الجلسات عادة مع أي مُضاعفات مثل الندبات أو الاحمرار كما أنها تساعد على توحيد السحنة.