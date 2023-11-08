"الأزرق الملكي".. أغلى ماسة تمّ بيعها هذا العام

تمّ مؤخّراً بيع ماسة "الأزرق الملكي" Bleu Royal بسعر 43,8 مليون دولار خلال مزاد نظّمته "كريستيز" في جنيف. وهذا ما يجعل من هذا الحجر الكريم الذي صُنّف على أنه مثالي أغلى ماسة يتمّ بيعها هذا العام.

تأتي هذه الماسة ضمن سلسلة من القطع النادرة التي تضمّنها مزاد "كريستيز"، ومنها عقد من اللؤلؤ ارتدته النجمة الأميركيّة أودري هيبورن في أحد أفلامها وساعة تعود للنجم الأميركي مارلون براندو وتحمل نقشاً بالأحرف الأولى من اسمه.

مادة اعلانية

ماسة نادرة

كشف القيّمون على هذا المزاد أن ماسة Bleu Royal، التي يبلغ وزنها 17,61 قيراط، بيعت بحوالي 2,5 مليون دولار للقيراط الواحد مما يجعلها أغلى قطعة مجوهرات تمّ بيعها خلال العام 2023 حتى الآن. وهي واحدة من أغلى 10 قطع مجوهرات تمّ بيعها على الإطلاق. وتُعتبر الماسات الزرقاء التي يزيد وزنها عن 10 قيراط نادرة للغاية، فمنذ إنشاء دار "كريستيز" للمزادات في العام 1766 لم تُطرح سوى 3 أحجار من هذا النوع للبيع. وقد تمّ طرحها جميعاً في السنوات الـ13 الماضية، أما أغلاها فكانت ماسة "أوبنهايمر بلو" Oppenheimer Blue التي يبلغ وزنها 14,62 قيراط وقد تمّ بيعها في العام 2016 بسعر 57,5 مليون دولار.

ساعة ولألئ هوليووديّة

شهد المزاد نفسه بيع ساعة Rolex GMT-Master عائدة للنجم الأميركي الراحل مارلون براندو، ظهر فيها خلال العام 1979 في فيلم "أبوكاليبس ناو"، بسعر 5ملايين دولار. وكان براندو أهدى ساعته هذه إلى ابنته بالتبني بترا في العام 1995 التي قدّمتها بدورها في العام 2003 لزوجها كهدية زواج، ثمّ تمّ بيع هذه الساعة بالمزاد في العام 2019 بحوالي مليوني دولار.

وقد طرحت "كريستيز" للبيع مؤخراً عقد من اللؤلؤ ارتدته النجمة أودري هيبورن في فيلم "عطلات رومانيّة" خلال العام 1953. يحمل هذا العقد توقيع دار المجوهرات النمساويّة Furst، وهو يُشارك بالمزاد بسعر أوليّ يبلغ حوالي 20 ألف دولار، ولكن من المتوقع أن يشهد هذا السعر ارتفاعاً مع نهاية المزاد في 16 نوفمبر الجاري.





ماسة الأزرق الملكي ماسة الأزرق الملكي ماسة الأزرق الملكي