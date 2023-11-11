بعد أيام على تعيينه.. "موسكينو" تُعلن وفاة مديرها الإبداعي

شكّل خبر وفاة دافيد رين، المدير الإبداعي الجديد لدار Moschino، بعد 10 أيام فقط من تسلّمه مهامه صدمة لعالم الموضة، فقد أعلنت الدار الإيطاليّة هذا الخبر الحزين عبر صفحتها في موقع "إنستغرام" مُرفقاً برسم لقلب مُلوّن بالأحمر وودّعته بكلمات مؤثّرة.

وقد ورد في الرسالة المُقتضبة التي نشرتها الدار: "لا توجد كلمات للتعبير عن الألم الكبير الذي نشعر به في هذه اللحظات الحزينة.. انضمّ إلينا دافيد قبل أيام قليلة فقط، عندما أنهى مرض مفاجئ حياته في وقت مبكر.. ما زلنا لانُصدّق ذلك".

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أما في ختامها فجاء: "مع دافيد كنّا نعمل على مشروع طموح ومليء بالحماس والتفاؤل بالمستقبل. وهو على الرغم من أنه لم يبقَ معنا سوى لفترة قصيرة، إلا أن دافيد تمكّن على الفور من أن يُصبح محبوباً ومُحترماً. الأمر متروك لنا الآن لتعزيز ما رآه خياله وإبداعه".

ولم يتمّ الكشف عن ظروف وفاة هذا المصمم الشاب عن عمر 46 عاماً بعد، وهو كان أتى ليحلّ مكان مصمم الدار السابق جيريمي سكوت الذي يُعرف بمسيرته الصاخبة. وكان من المُقرّر أن يُقدّم دافيد رين مجموعته الأولى لدار Moschino في فبراير المقبل خلال فعاليات أسبوع ميلانو للموضة.

فرصة ضائعة

كانت دار Moschino أعلنت عبر "إنستغرام" أيضاً عن تعيين دافيد رين مديراً إبداعياً لها في الأول من نوفمبر الجاري، حيث قالت: "نُرحّب اليوم بدافيد في عائلة Moschino، فقد تأثرنا جميعاً برؤيته المتطوّرة للغاية في مجال خلق حوار حيّ مع العالم من حولنا وفهمه العميق لإرث دارنا ورموزها.. إنه مُصمّم لامع وإنسان مُميّز...ولدى التعرّف عليه لم نتأثر فقط بموهبته الواضحة ولكن أيضاً بلطفه وحسّه الإنساني.. نحن على ثقة أنه سيلعب دوراً محورياً في تشكيل مُستقبل Moschino، هذه الدار العالميّة والإيطاليّة القلب التي تتميّز بحمض نووي فريد في مجال صناعة الرفاهية".



مقر دار موسكينو في مدينة روما قلب أحمر أعلن عن وفاة مصمم دار موسكينو الجديد

مسيرة مثاليّة

ولد دافيد رين في توسكانا وتخرّج من مدرسة بوليمودا في فلورنسا، بدأ حياته المهنيّة في دار Alessandro Dell’ Acqua قبل أن ينضمّ إلى دار Gucci حيث عمل لمدة 20 عاماً، شغل في قسم منها منصب مدير تصميم الملابس النسائيّة الجاهزة. وهو كان يعتبر أليساندرو ميشيل المدير الإبداعي السابق في الدار كأحد أبرز مُرشديه.