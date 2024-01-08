أناقة نجمات الغولدن غلوبز تفتتح موسم مهرجانات 2024

شهد مساء أمس الأحد إقامة فعاليات حفل توزيع جوائز الغولدن غلوبز بنسخته الـ81 الذي افتتح موسم توزيع الجوائز الفنيّة في العام الجديد، فكيف بدت أجمل إطلالات النجمات في هذه الليلة التكريميّة للإنجازات السينمائيّة والتلفزيونيّة؟

توافدت النجمات العالميّات إلى مدينة لوس أنجلوس للمشاركة بحفل توزيع جوائز Golden Globes، وقد بدت معظم إطلالاتهن على مستوى هذا الحدث الاحتفالي العالمي. تعرّفوا على أكثرها أناقة فيما يلي:

- تألّقت النجمة مارغو روبي، بطلة فيلم "باربي"، بإطلالة مستوحاة من العالم الوردي لهذه الدمية. وقد صمّمت لها دار Armani ثوباً ضيّقاً من الترتر رافقه وشاح زيّنته الكشاكش.

- اللون الوردي كان أيضاً خيار النجمة جينيفر لوبيز التي اعتمدت إطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع علامة Nicole+Felicia، وتألّفت من ثوب عاري الكتفين تزيّن بكمّين على شكل ورود كبيرة وذيل طويل.



مارغو روبي جينيفر لوبيز

- تألّقت النجمة سيلينا غوميز بثوب حريري مُتعدّد الأطوال باللون الأحمر زيّنه حزام وورود سوداء. تمّ تصميم هذه الإطلالة خصيصاً لها وحملت توقيع Armani Prive.

- اعتمدت النجمة جينيفر لورانس إطلالة ناعمة من دار Dior تألّفت من ثوب مخملي أسود نسقته مع حقيبة فضيّة صغيرة ومجوهرات ماسيّة من Tiffany&Co.





سيلينا غوميز جينيفر لورانس هيلين ميرين

- اختارت النجمة المُخضرمة هيلين ميرين اللون البنفسجي لإطلالتها التي تألّفت من ثوب طويل وكاب ضخم من توقيع دار Dolce&Gabbana.

- اللون البنفسجي كان أيضاً خيار الإعلاميّة أوبرا وينفري التي اعتمدت ثوباً طويلاً تمّ تصميمه خصيصاً لها وحمل توقيع دار Louis Vuitton.

- تألّقت النجمة نتالي بورتمن بثوب فضّي غطاه الترتر البرّاق على شكل أزهار صغيرة ملوّنة من توقيع Dior Haute Couture.







تايلور سويفت أوبرا وينفري نتالي بورتمن ميريل ستريب

- اختارت النجمة المُخضرمة ميريل ستريب إطلالتها من دار Valentino التي صمّمت لها خصيصاً تنورة طويلة وسترة من الترتر الأسود نسقتها مع قميص أبيض تزيّنه عقدة، حقيبة يد صغيرة، ونظارات سوداء.

- تألّقت النجمة تايلور سويفت بثوب من الترتر البرّاق باللون الأخضر حمل توقيع دار Gucci، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من De Beers.

- اعتمدت الممثلة روزاموند بايك إطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع Dior Haute Couture، وتألفت من ثوب تمّ تنفيذه بالدانتيل الأسود الفاخر ورافقه أكسسوار للرأس غطّى كامل الوجه.

- اختارت النجمة دوا ليبا إطلالتها من دار Schiaparelli، وهي تألفت من ثوب أسود عاري الكتفين من المخمل تزيّن بتطريزات ذهبيّة. وقد نسّقته مع عقد فاخر من الذهب الأصفر حمل توقيع دار Tiffany&Co.