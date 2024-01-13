هذه علامات الموضة الفاخرة الأكثر تأثيراً على مواقع التواصل

شهد العام 2023 ابتعاد بعض دور الموضة الفاخرة عن الشبكات الاجتماعيّة، ولكنه شهد أيضاً تحقيق أرقام قياسيّة للرفاهية في هذا المجال. هذا ما أظهرته دراسة جديدة كشفت أن صناعة الرفاهية استفادت من حضورها على منصّات "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" خلال الأشهر الستة الماضية لتُحقّق رقماً قياسياً على منصّات التواصل الاجتماعي من خلال 176 مليون رسالة تمّ نشرها حول موضوع الرفاهية في العام 2023 مع ارتفاع هذا الرقم بنسبة 35% عما كان عليه في العام الذي سبقه.

العلامات التي انسحبت من الشبكات الاجتماعية في العام الماضي تذرّعت بأسباب مُرتبطة بصورتها أو بحماية الصحة النفسيّة لعملائها، ولكن ذلك لم يمنع صناعة الرفاهية من احتلال مكانة بارزة على أبرز منصّات التواصل. هذا ما أكّدته الأرقام التي نشرتها منصّة Visibrain التي تتيح رصد الشبكات الاجتماعيّة والمدوّنات والمواقع الصحفيّة المنتشرة على الإنترنت. وهي تُغطّي أكثر من 100 مليون موقع على الشبكة في 157 دولة وفي 64 لغة.

أظهرت البيانات الصادرة عن هذه المنصّة أنه تمّ نشر ما لا يقل عن 176 مليون رسالة حول صناعة الرفاهية في عام 2023 مُقارنةً مع 130 مليونا في العام 2022. وتؤكّد هذه الأرقام على شعبيّة دور الموضة الفاخرة على الشبكات الاجتماعيّة التي تجمع مئات الملايين من مستخدمي الإنترنت. وكانت صناعة الرفاهية سبق أن أنتجت 102 مليون رسالة في عام 2021، و68 مليونا في عام 2020، و60 مليونا في عام 2019، و53 مليون رسالة فقط في عام 2018. وتُظهر هذه الأرقام أن الحماس لهذا القطاع يستمر في النمو عاماً بعد عام.

ما هي العلامات الأكثر تأثيراً؟

أجرت منصّة Visibrain دراسة على علامات الإعجاب وإعادة التغريد المُتعلّقة بعالم الرفاهية على مواقع "إنستغرام" و"تيك توك" و"يوتيوب" بالإضافة إلى التفاعل على موقع "فيسبوك" بين شهري يونيو ونوفمبر من العام 2023. وقد أظهرت النتائج أن قطاع الرفاهية توسّع بكامله خلال هذه الفترة، وأن بعض الدور برزت أكثر من سواها في هذا المجال. إنه حال دار Louis Vuitton التي استحقّت لقب العلامة التجاريّة الفاخرة الأكثر تأثيراً خلال العام الماضي مع ما لا يقلّ عن 25 مليون تفاعل على الشبكات الاجتماعيّة، فيما حقّقت Dior المرتبة الثانية مع 17.99 مليون تفاعل، وحقّقت دار Gucci 8.6 مليون تفاعل، ودار Tiffany&Co 7.6 مليون تفاعل، ودار Cartier 4.7 مليون تفاعل، ودار Chanel 4.5 مليون تفاعل، ودار Prada 4.4 مليون تفاعل.

وقد أظهرت البيانات أن التفاعل الذي حقّقته الدور الفاخرة على الشبكات الاجتماعيّة يرتبط بشكل مباشر بتعاونها مع النجوم وتحديداً نجوم البوب الكوريين. ويعود ذلك إلى نجاح نوع الموسيقى الذي يقدّمونه والذي حقّق ما لا يقل عن مليار رسالة على الشبكات الاجتماعيّة. ونتيجة لذلك سعت العديد من العلامات التجاريّة الكبرى للأزياء والمجوهرات مثل Dior وCartier إلى التعاون مع هؤلاء النجوم واختيارهم كسفراء للعلامة. وأبرز مثال على ذلك الصورة المُتعلّقة بالتعاون بين Cartier والنجم كيم تاي هونغ والتي حقّقت أكثر من 3.1 مليون إعجاب في صفحة الدار على موقع إنستغرام.