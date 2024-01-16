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الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني
الممثلة السعودية ميلا الزهراني

الممثلة السعودية ميلا الزهراني تتألق في حفل الإيمي 2023

تألّقت للمناسبة بإطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع دار Georges Chakra

العربية.نت- رانيا لوقا
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شهد مساء أمس الاثنين فعاليات حفل توزيع جوائز أهم الأعمال التلفزيونية الأميركية Emmy Awards بدورته الـ75 على مسرح "بيكوك" في مدينة لوس أنجلوس، فكيف بدت أجمل إطلالات النجمات في هذا الحفل؟

- حرصت الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني على المشاركة بهذا الحفل. وهي تألّقت للمناسبة بإطلالة ذات طابع درامي حملت توقيع دار Georges Chakra، وتألفت من ثوب أسود ضيّق تميّز بياقة مُرتفعة وتزيّن بخيوط لامعة نسّقته مع قفازات طويلة ومجوهرات ماسيّة فاخرة اخترتها من دار Boucheron.

الممثلة ميلا الزهراني والإعلامية ريا أبي راشد في الحفل
الممثلة ميلا الزهراني والإعلامية ريا أبي راشد في الحفل

- شاركت الإعلامية اللبنانيّة ريا أبي راشد في هذا الحفل أيضاً، وقد تبنّت إطلالة كلاسيكيّة تألفت من ثوب أسود عاري الكتفين نسقته مع مجوهرات ماسية من Bulgari تألفت من عقد زيّنه حجر ضخم من الزمرد بالإضافة إلى أقراط وخاتم.

الإعلامية ريا أبي راشد
الإعلامية ريا أبي راشد

- اختارت النجمة الأميركية سيلينا غوميز ثوباً مبتكراً من دار Oscar de La Renta باللون البرغندي، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسية من دار Tiffany&Co.

- تألّقت الممثلة الأميركيّة كاثرين هيغل بثوب عاري الكتفين باللون الأحمر حمل توقيع دار Reem Acra. وقد تزيّنت بمجوهرات ماسية من Rahaminov Diamonds.

- اعتمدت النجمة جيسيكا شاستاين ثوباً باللون الأخضر تم تصميمه خصيصاً لها من جانب دار Gucci. وقد نسقته مع مجوهرات ماسية من Reza Jewelry.

- اختارت الممثلة الأميركية ميغان فاهي ثوباً عاري الكتفين من المخمل باللون الأحمر تزيّن بورود صغيرة عند الصدر. وقد صممته خصيصاً لها دار Armani.

- تألقت الممثلة الأميركية إيسا راي بثوب باللون السكري زيّنه التطريز الكثيف والشراريب الطويلة من توقيع دار Pamella Roland.

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- اختارت الممثلة الأميركية كيري راسيل بثوبها المصنوع من الساتان الأسود، الذي تميّز بتصميمه المبتكر وهو حمل توقيع Alexandre Vauthier Couture.

- اعتمدت النجمة الأميركية جينا أورتيغا إطلالتها من توقيع Dior Haute Couture، وقد نسّقت ثوبها العاري الكتفين والمزيّن بالأزهار النافرة مع حذاء من Christian Louboutin.

- اختارت النجمة الأميركيّة المخضرمة جوان كولنز ثوبها الفضي من دار Jenny Packham، وقد نسّقته مع قفازات من الساتان وأقراط كبيرة من Swarovski.

- اعتمدت الممثلة الأسترالية ساره سنوك ثوباً باللون الأحمر من دار Vivienne Westwood، وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Cartier.

الممثلة الأميركية كيري راسيل
من 9
  • الممثلة الأميركية كيري راسيل
  • الممثلة الأميركية ميغان فاهي
  • النجمة الأميركية سيلينا غوميز
  • كاثرين هيغل
  • جينا أورتيغا
  • ساره سنوك
  • جيسيكا شاستاين
  • جوات كولنز
  • إيسا راي
(9 صور)
الممثلة الأميركية كيري راسيل
الممثلة الأميركية كيري راسيل
الممثلة الأميركية ميغان فاهي
الممثلة الأميركية ميغان فاهي
النجمة الأميركية سيلينا غوميز
النجمة الأميركية سيلينا غوميز
كاثرين هيغل
كاثرين هيغل
جينا أورتيغا
جينا أورتيغا
ساره سنوك
ساره سنوك
جيسيكا شاستاين
جيسيكا شاستاين
جوات كولنز
جوات كولنز
إيسا راي
إيسا راي
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