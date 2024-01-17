3 محطّات لافتة شهدها أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة

شهد أسبوع ميلانو للأزياء الرجاليّة الخاصة بخريف وشتاء 2024-2025 تقديم 22 عرضاً مُباشراً، و5 عروض افتراضيّة، و74 مُناسبة مُرتبطة بعالم الموضة. وكان أسبوعا زاخراً بالعديد من المحطّات اللافتة نُلقي الضوء على 3من أبرزها فيما يلي:

افتتحت دار Gucci بعرضها أسبوع ميلانو للخريف والشتاء المُقبلين، وهو أول عرض للأزياء الرجاليّة يحمل توقيع مديرها الإبداعي الجديد ساباتو دي سارنو. تضمّن هذا العرض مجموعة من الإطلالات التي قدّمت رواية راقية ولكن مُتمرّدة.





غوتشي غوتشي غوتشي

كما أظهرت اهتمام دي سارنو الدقيق بالتفاصيل وتبنّيه نهجاً يرتبط بالأساسيّات في مجال التصميم. فهو أراد لمجموعته هذه أن تُعبّر عن الحرفيّة الإيطاليّة والذوق الرفيع في مجال الأناقة، الذي تمّت ترجمته عبر تنسيق الألوان واختيار الخامات كما حرص على أن تبدو الإطلالات مُتكاملة عبر اعتماد أكسسوارات تجمع بين المواد الكلاسيكيّة والتصاميم العصريّة.

- دولتشي أند غابانا

أراد الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا لعرضهما الذي قدّماه ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة أن يتجاوز المتوقّع ويخوض عالم الأناقة الحقيقيّة. وقد نجحا في الجمع بين الخياطة الإيطاليّة الكلاسيكيّة وإحساس عصري مُتجدّد دون التخلّي عن الحرفيّة اليدويّة والجودة العالية التي تُحدّد إبداعاتها.

تضمّن عرض Dolce&Gabbana 62 إطلالة غلب على مُعظمها اللون الأسود مع ظهور خجول للوني البيج والرمادي. وخيّم الطابع الأرستقراطي على العديد من تصاميمها التي اعتمدت شكل سترات ومعاطف رافقتها قمصان من الساتان زيّنتها العقد وبدلات خالية من الأزرار أما الأحذية فدخلت عليها كشاكش من الأورغنزا. كل ذلك يُثبت أن اهتمام مُصمّما الدار تخطّى تفاصيل الموضة ليخلق أجواء غامرة كمّلت الملابس الفاخرة.



فندي فندي

- فندي

جمعت دار Fendi في عرضها الأخير بين فخامة الموضة الراقية وسحر العيش في أحضان الطبيعة الريفيّة. وقد استمدّت المديرة الإبداعيّة للدار سيلفيا فينتوريني فندي الإلهام لتقديم هذه المجموعة من تجاربها الشخصيّة في الهروب من ضغط الحياة إلى كنف الطبيعة، كما ألهمتها شخصيّة الأميرة البريطانيّة آن التي تهوى اعتماد القصات الرجاليّة في أزيائها اليوميّة.

وأتت التصاميم لتناسب المدينة والريف على السواء مُعتمدةً على خلطات لونيّة مُتناسقة مع حضور لافت لخامات الجلد، والصوف الناعم، والجوخ، والفرو أما الأكسسوارات فأضافت تميّزاً على الإطلالات وتنوّعت بين القبعات المصنوعة من الصوف أو الجلد، الأوشحة الصوفيّة والقفازات بالإضافة إلى الحقائب الجلديّة الفاخرة والنظارات الشمسيّة.

حملت هذه المجموعة عنوان Town and Country، وقدّمت تصاميم كلاسيكيّة بأسلوب عصري قابل للبقاء حيّاً مدى الحياة.