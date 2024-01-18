مع "لويس فويتون".. بداية موفّقة لأسبوع باريس لموضة الرجال

تشهد مدينة باريس فعاليات أسبوعها لموضة الأزياء الرجاليّة الخاصة بخريف وشتاء 2024-2025 الذي يمتد حتى 21 يناير الجاري. ويُشكّل هذا الحدث مُناسبة لمُشاركة أبرز دور الأزياء في تقديم جديدها المُنتظر في هذا المجال.

بداية هذا الأسبوع، الذي يُقدّم 41 عرضاً مُباشراً وتُشارك فيه 74 علامة تجاريّة، جاءت موفّقة جداً مع عرض قدّمته دار Louis Vuitton تحت إشراف مديرها الإبداعي النجم فاريل ويليامز، الذي جمع فيه بين عالميّ الموضة والموسيقى مُستحضراً أجواء الغرب الأميركي إلى قلب العاصمة الفرنسيّة.

من تكساس إلى باريس

تضمّن العرض تقديم حوالي 80 إطلالة مستوحاة من أجواء الغرب الأميركي مع الحفاظ على أسلوب عصري وأناقة فاخرة. تمّت إقامته في ديكور بُني خصيصاً للمناسبة بمُنتزه Jardin d’Acclimatation الواقع في غابة Bois de Boulogne. وقد تزيّن مسرحه بشاشة عملاقة استحضرت مناظر من جبال الروكي الأميركيّة المُغطاة بالثلوج فيما شهد الحضور تساقط رقاقات ثلجيّة مُزيّفة فوق رؤوسهم.

شكّلت السترات والقمصان القطعتين اللتين تكرّر ظهورهما في مُعظم إطلالات العرض، أما المعاطف فتزيّنت بأزرار مصنوعة من أحجار الفيروز أو تمّ تنفيذها بالفرو الطبيعي. وقد استعانت الدار بخامة الدنيم لتنفيذ عدة إطلالات تزيّنت بالزخارف والتطريز كما اعتمدت طبعة المربعات في العديد من التصاميم.

شارك بهذا العرض المُخصّص للأزياء الرجاليّة مجموعة صغيرة من العارضات قدّمت أزياء نسائيّة، أما بالنسبة للأكسسوارات التي كمّلت الإطلالات فكان لافتاً أن أحذية رعاة البقر التي ظهر بها العارضون أتت وليدة تعاون بين Louis Vuitton وTimberland، ومن المنتظر أن يتمّ إطلاق إصداراً خاصاً منها قريباً، على أن تتزيّن تصاميمه بمونوغرام LV المشغول بالذهب. وقد تضمّن العرض أيضاً تقديم مجموعة من حقائب السفر التي تحمل لمسات الدار بالإضافة إلى مجموعة متنوّعة من حقائب اليد الرجاليّة.

ترافق تقديم مجموعة دار Louis Vuitton للخريف والشتاء المقبلين مع عرض موسيقي وغنائي مُباشر أثبت من خلاله النجم فاريل ويليامز أنه قادر على تحقيق النجاح لنفسه ولعلامة Louis Vuitton التي يفوق حجم مبيعاتها السنويّة الـ20 مليار دولار وتُعد اليوم العلامة التجاريّة الأبرز للملابس الرجاليّة في عالم الموضة.



















