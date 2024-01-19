الفارس يجتمع مع رجل الأعمال برعاية "رالف لورين"

أطلقت دار Ralph Lauren الأميركية مجموعتها من الأزياء الرجاليّة لخريف وشتاء 2024-2025 على شكل دليل مصوّر Lookbook بعد 56 عاماً على إطلاق مجموعتها الأولى. وأثبتت مرة جديدة مهارتها في تنسيق الخامات والألوان مع الاعتماد على القصات الكلاسيكية التي تم تنفيذها بأسلوب عصري.

حوالي 45 إطلالة قدمتها الدار في هذه المجموعة التي اختلط فيها طراز الفروسية مع أسلوب رجال الأعمال في مجال الأناقة. دخلت اللمسات المشرقة على الألوان الكلاسيكية في القسم الأول من المجموعة فرأينا الأصفر الساطع، والزهري الفاتح، والأخضر، والوردي تختلط بالبيج، والكحلي، والكريمي. وقد ترافقت التصاميم مع أوشحة حريرية مطبعة وملونة، أحزمة جلديّة، حقائب ضخمة، ونظارات شمسيّة.

تكرّر ظهور القمصان المُخطّطة في أكثر من إطلالة، وقد تم تنسيقها مع البدلة وربطة العنق حيناً ومع السترات ذات الطابع "السبور-شيك" حيناً آخر. وقد تكرّر أيضاً ظهور قميص "البولو" بألوان حياديّة حيناً ومُشرقة حيناً آخر.

واستعانت دار Ralph Lauren بخامة المخمل بكثافة في هذه المجموعة لتنفيذ بدلات، وسراويل، وسترات شتويّة من المخمل السادة، المُخطّط أو المُزيّن بطبعة المُربعات أما الجلد فاتخذ شكل معاطف أو سترات تمّ تنفيذها بالجلد السويدي وتزيينها بالشراريب. وقد كان لسراول الدنيم حصّة في هذه التصاميم إذ رأيناه بقصته الكلاسيكيّة وألوانه التقليديّة كما رصدنا ظهور سروال "الجوغنغ" القطني في أحد الإطلالات، حيث تمّ تنفيذه باللون الرمادي وتنسيقه بأناقة مع كنزة صوفيّة، قميص مُطبّع بالمربعات، ومعطف جميعها باللون الكحلي.

في القسم الأخير من العرض طالعتنا مجموعة من التصاميم المونوكروميّة التي تضمّنت بدلات خاصة بالمناسبات تُضفي على الإطلالة أناقة إحتفاليّة. تعرّفوا على بعض تصاميم مجموعة Ralph Lauren من الأزياء الرجاليّة للخريف والشتاء المُقبلين فيما يلي:



















