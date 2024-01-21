الفرح يتلون بالأناقة في حفل "جوي أووردز 2024"

كانت مدينة الرياض مساء أمس السبت على موعد مع حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه Joy Awards بدورته الرابعة، الذي أقيم ضمن فعاليات موسم الرياض. وقد سارت على سجادته الخزاميّة مجموعة من أشهر النجمات العربيات والعالميات تألّقن بإطلالات اخترنها بعناية كبيرة وذوق رفيع. تعرّفوا على تفاصيل أبرزها فيما يلي.

تعتمد جوائز حفل Joy Awards على تصويت الجمهور من خلال تطبيقه الخاص، وهي تنقسم إلى عدّة فئات منها: السينما، والأعمال الدراميّة، والأعمال الغنائيّة، والموسيقى. وقد شهد هذا الحفل تكريماً خاصاً للمصمم اللبناني العالمي إيلي صعب الذي حصل على جائزة "صُنّاع الترفيه الماسيّة".

ويأتي هذا التكريم بعد الإعلان عن التعاون المُنتظر بين هيئة الثقافة السعوديّة والمصمم إيلي صعب، من خلال مجموعة موسم الرياض من إيلي صعب التي سيتمّ إطلاقها في خريف 2025 وترافقها مُبادرة تجمع بين الترفيه والموضة. بهذه المناسبة تزيّنت مجموعة من النجمات هذا الحفل بإطلالات من دار Elie Saab، نذكر منهنّ: النجمة المصريّة منى زكي التي تألقت بثوب أحمر عاري الكتفين ومجوهرات من Roberto Coin، الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم التي اختارت من تصميم صعب ثوباً باللونين الذهبي والفضي نسّقته مع مجوهرات من Yessayan Jewelry، الممثلة السوريّة سلافة معمار التي اختارت ثوباً أسود نسّقته مع مجوهرات من Bulgari، ومُقدّمة الحفل الممثلة اللبنانيّة كارمن بصيبص التي وصلت على "اللافندر كاربت" بثوب أحمر نسّقته مع مجوهرات من Marli، أما الإطلالة الثانية التي ظهرت بها كارمن خلال مُشاركتها الإعلامي وسام بريدي تقديم الحفل فكانت باللون الفضي وحملت توقيع دار Oscar de La Renta، وهي نسّقتها مع مجوهرات من Bulgari.

- أناقة لافتة:

شكّل اللون الأحمر خيار العديد من نجمات هذا الحفل نذكر منهن: نانسي عجرم التي اختارت إطلالتها من Dolce&Gabbana، ورحمة رياض التي اعتمدت ثوباً من Magda Butyum أظهر حملها ونسقته مع مجوهرات من Marli. أما ظهور النجمة المصريّة شيرين بعد طول غياب فكان من مُفاجآت الحفل، وهي تألقت للمناسبة بثوب أسود تزيّن بلمسات برّاقة من Maison Valentino ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Yessayan Jewelry. شكّلت دار Valentino أيضاً خيار الإعلاميّة ريا أبي راشد التي تألقت بثوب باللون الليلكي البرّاق نسقته مع مجوهرات من Bulgari.

من النجمات العالميّات اللواتي تمّ تكريمهن في هذا الحفل نذكر النجمة إيفا لونغوريا التي حصلت على جائزة "شخصيّة العام"، وهي ظهرت في هذه المناسبة بإطلالة مُحتشمة كما كان لافتاً ظهور جورجينا رودريغيز صديقة نجم كرة القدم رونالدو، التي تألقت بثوب عاري الكتفين باللون الفضي من Ali Karoui ونسقته مع مجوهرات ماسيّة فاخرة.

من الإطلالات اللافتة خلال الحفل نذكر أيضاً:

• إطلالة النجمة المصريّة يسرا بثوب عاري الكتفين باللون الزهري الفاتح جداً من توقيع دار Rami Kadi، وقد نسّقته مع وشاح من الفرو ومجوهرات ماسيّة من Roberto Coin.

• إطلالة المثلة السوريّة ديمة قندلفت التي اعتمدت بدورها الزهري الفاتح جداً لثوب اختارته من دار Georges Hobeika ونسقته مع مجوهرات من Tiffany&Co.

• إطلالة الممثلة أمل بوشوشة بثوب أسود تزيّنه اللمسات البرّاقة من دار Zuhair Murad.

• إطلالة الممثلة السعوديّة ميلا الزهراني بثوب فضي من توقيع دار Rami Kadi ومجوهرات من Boucheron.

• إطلالة المؤثّرة السعوديّة يارا النملة بثوب أسود من Tima Abid رافقته طرحة وقفازات شفّافة وقد نسّقته مع مجوهرات من Chaumet.

























يسرا كارمن بصيبص بإطلالة من أوسكار دي لارينتا ظهرت بها خلال تقديم الحفل ديما قندلفت إيفا لونغوريا النجمة المصريّة شيرين النجمة اللبنانيّة نانسي عجرم النجمة العراقية رحمة رياض المؤثرة السعودية يارا النملة الممثلة نادين نسيب نجيم الممثلة كارمن بصيبص بإطلالة من إيلي صعب الممثلة السوريّة سلافة معمار الممثلة السعودية ميلا الزهراني الإعلاميّة ريا أبي راشد