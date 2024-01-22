دار "بالمان" تستعين بالذكاء الاصطناعي في عرضها الأخير

بعد غياب 4 سنوات عن العروض المُخصّصة بشكل كامل للأزياء الرجاليّة، قدّمت دار Balmain مجموعتها من ملابس الرجال الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين خلال عرض اندرج ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي استعانت للمرة الأولى بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ مجموعة حملت توقيع المصمم أوليفييه روستينغ، الذي استطاع أن يحجز مكاناً بارزاً له على خارطة الموضة العالميّة.

بدأ العرض بإطلالة تألفت من معطف زيّنته أحجار الكريستال التي رسمت وجهاً تمّ تنفيذه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وقد فتح هذا التصميم الطريق أمام الرحلة الاستثنائيّة التي قام بها الجمهور خلال هذا العرض. يقول أوليفييه روستينغ عن نفسه "لست رجلاً هادئاً" وقد تردّد صدى تصريحه هذا في مجموعته الأخيرة، التي أعادت تعريف الرفاهية بأسلوب جديد يتميّز بطابع حيويّ ومُتألّق بعيد عن أي رتابة.























العارضة نعومي كامبل اختتمت هذا العرض

- شفاه تتكلم لغة الأناقة:

اختار روستينغ الشفاه كموضوع مركزيّ دارت حوله تصاميم هذه المجموعة، فظهرت بشكل طبعات على الأزياء وزخارف على الأكسسوارات كما زيّنت القمصان، والبدلات، والسترات، والسراويل، وربطات العنق. وهو استعان بالأكتاف العريضة والخصور العالية في تصاميمه كما اعتمد على الخلطات اللونيّة المونوكروميّة والمرحة التي تُعبّر عن الثقة بالنفس وحسّ الابتكار تعبيراً عن التزام دار Balmain بالتأثيرات الثقافيّة ورواية القصص من خلال الموضة.

استحضر المصمم في بعض قطع هذه المجموعة أعمالاً فنيّة تحمل توقيع الفنان البصري الغاني برنس غياسي والفنان البريطاني ذات الأصول الكاميرونيّة إيبّي نجويا. وقد تمّت طباعة رسوم غياسي على الملابس التي حوّلتها إلى لوحات قابلة للارتداء أما التعاون مع نجويا فحوّل حقائب اليد والحقائب الخاصة بالأمتعة إلى قطع فنيّة. من القطع الفريدة في هذه المجموعة نذكر معطف من الكشمير الأبيض تزيّن بثنيات على شكل عين أظهرت الحرفيّة العالية في التنفيذ والخياطة، أما الرفاهية المُطلقة فتجلّت في اللمسات الذهبيّة التي دخلت على أناقة الأسود أو طغت عليها.

في ختام هذا العرض من الأزياء الرجاليّة، ظهرت العارضة الأيقونيّة نعومي كامبل بحزام يتخذ شكل يدين مشبوكتين حول باقة من الزهور الذهبيّة. وهي ارتدت سترة من الكشمير باللون البيج في إشارة إلى اهتمام أوليفييه روستينغ بمفهوم "الرفاهية الهادئة" ونجاحه في تحويل Balmain إلى أحد أبرز علامات الموضة العصريّة.