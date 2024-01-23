بأغنية "الف ليلة وليلة".. أم كلثوم حاضرة في عرض جورج حبيقة بباريس

قدّمت دار جورج حبيقة مجموعتها من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2024 في اليوم الأول من فعاليات أسبوع باريس للموضة. وهي أول مجموعة لها مستوحاة من العالم العربي سعت من خلالها إلى تسليط الضوء على تألّق النساء العربيات وعلى الجوانب الحيويّة والإبداعيّة لثقافة هذه المنطقة من الشرق.

بالنسبة للمديرين الإبداعيين جورج وجاد حبيقة تُشكّل هذه المجموعة رسالة حب للنساء والثقافة التي احتضنتهم وتستمرّ بالتأثير عليهم، وهي احتفال بالأنوثة والأناقة والتمكين، إنها مُصمّمة لجعل المرأة تشعر بالثقة والجمال. وقد تردّد فيها الحنين إلى الطفولة وصدى الأجواء الممتدّة من الخمسينيّات إلى السبعينيّات وما تميّزت به من حفلات ومناسبات سعيدة في العاصمة اللبنانيّة بيروت، فيما لم يغب عنها طابع البساطة الذي أضفى عليها لمسات عصريّة. وقد أتت التصاميم الملوّنة والتفاصيل المرحة لتُعبّر عن دفء الروح العربيّة وما تتميّز به من تعاطف وأمل.

- أجواء شرقيّة بامتياز:

على أنغام أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، اختالت العارضات بإطلالات استخدمت الدار لتنفيذها خامات تمّ اختيارها بعناية لتعزيز أناقة الأزياء منها ساتان الغاباردين، حرير "بو دو سوا"، الساتان الحريري، وجورجيت الحرير. احتاج تنفيذ هذه الأزياء الراقية حرفيّة عالية وتقنيّات جديدة في مجال الزخرفة تجعل كل إطلالة مُنفّذة بعناية تقترب من الكمال. عكست الألوان المُختارة لهذه المجموعة جوهر العالم العربي، وهي تميّزت بتدرجاتها الغنيّة والنابضة بالحياة من الأحمر إلى الأخضر، والوردي، والأرجواني، والأزرق أما القصّات المُعتمدة فغلب عليها طابع رومنسي، إنسيابي، حديث ومُتطوّر.





استطاعت مجموعة دار جورج حبيقة من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 أن تُقدّم أسلوباً جديداً في تنسيق الأقمشة والتطريز الشرقي الذي جاء مستوحى من النسيج، والورود، والهندسة القديمة، والحلي العربيّة. إنها طريقة جديدة تعتمد على وضع طبقات مُختلفة من الأقمشة لإحداث تأثير منقوش. وقد كان لافتاً أسلوب اعتماد القفازات التي تتلاشى في الملابس لتخلق وهماً في منتهى الرقيّ.





في هذه الإطلالات، يتحوّل فنجان القهوة الذي يُشكّل محور المناسبات الاجتماعيّة اللبنانيّة إلى قرط للأذن أما الأشكال التي ترسمها بقايا القهوة في قعر الفنجان فتظهر على شكل مطبوعات وزخارف تُزيّن الأزياء فيما تُضيف الشراريب لمسات شرقيّة على الحقائب والأحذية.





تتجلّى أجواء ألف ليلة وليلة في الزخارف المتلألئة والعبايات المصنوعة من التول والموسلين، ولا تكتمل هذه المجموعة إلا بثوب زفاف يعكس رؤية دار Georges Hobeika لعروس مُتألقة تطفو بالأبيض الملكي، وكأن فستانها تحفة منحوتة من القماش والزخارف المطفيّة.





