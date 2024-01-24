النجمات يخطفن الأضواء في أسبوع باريس للأزياء الراقية

شهدت بداية أسبوع باريس للأزياء الراقية الخاصة بربيع 2024، حضوراً كثيفاً للنجمات العربيات والعالميات، اللواتي تألّقن بإطلالات مُبتكرة جداً، تعرّفوا على تفاصيلها فيما يلي.



النجمة جينيفر لوبيز النجمة زندايا

شكّل حضور النجمة جينيفر لوبيز لعرض Schiaparelli في اليوم الأول من أسبوع باريس للموضة الحدث الأبرز بالنسبة للحضور وللمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد كان لافتاً ارتداؤها لسترة بيضاء تزيّنت ببتلات 7000 وردة طبيعيّة مرويّة بمياه السكر كما غطّت عينيها بنظارات ذهبيّة مبتكرة.

وقد شكّل هذا العرض أيضاً مناسبة لظهور النجمة زندايا بعد طول غياب بإطلالة سوداء ذات طابع درامي وعصري على السواء، بالإضافة إلى حضور النجمة الإماراتيّة بلقيس فتحي التي تألّقت بثوب من المخمل الأسودةتزيّن بزخارف ذهبيّة على شكل وجه. وهي كمّلت إطلالتها بأكسسوارات حملت أيضاً توقيع Schiaparelli.



النجمة ريتا أورا النجمة نتالي بورتمان

نجمات عرض "ديور"

شهد عرض دار Dior حضوراً لافتاً للنجمة ريتا أورا التي ظهرت بسترة سوداء ضخمة نسّقتها مع تنورة متوسطة الطول من الخامة نفسها. وقد كمّلت إطلالتها بقبعة ذات طابع كاجوال، قفازات جلديّة سوداء، حقيبة يد وحذاء باللون الأبيض بالإضافة إلى مجوهرات ماسية.

حضرت النجمة نتالي بورتمان أيضاً هذا العرض، وهي اختارت للمناسبة إطلالة مينيماليّة تألّفت من سترة "بلايزر" ارتدتها فوق صدرية وسروال قصير باللون نفسه، أما الممثلة اللبنانية رزان جمال التي تمّ اختيارها مؤخراً سفيرة لمستحضرات Dior التجميليّة، فظهرت أيضاً بسترة "بلايزر" سوداء ارتدتها فوق قميص أبيض وتنورة طويلة من الدانتيل الأسود. وقد كمّلت إطلالتها بحذاء بدون كعب وحقيبة كلاهما من Dior.

نجمات عرض "ستيفان رولان"

شكّل عرض دار Stephane Rolland رولان مناسبة لظهور النجمة اللبنانيّة ميريام فارس بثوب أصفر ضخم تزيّن بأحجار بيضاء نسقته مع حقيبة سهرة وقفازات باللون نفسه.

وشهد هذا العرض أيضاً حضوراً للممثلة المصريّة غادة عبد الرازق بثوب أسود تزيّن بالكريستال، والنجمة اللبنانيّة هبة طوجي ببدلة سوداء، وقد رافقها إلى هذا العرض زوجها الموسيقي إبراهيم معلوف الذي شارك بعزف مباشر على آلة الترومبيت أثناء مرور العارضات، كما كان إلى جانب المصمم ستيفان رولان عند خروجه لتحيّة الجمهور.





الإعلاميّة ديالا مكي الممثلة السوريّة ديما قندلفت عارضة الأزياء السعودية لمى العقيل

نجمات عرض "جورج حبيقة"

شهد عرض دار Georges Hobeika حضوراً للعديد من النجمات العربيّات اللواتي تألّقن بتصاميم من توقيع الثنائي جورج وجاد حبيقة، منهن: الممثلة المصريّة أمينة خليل، الممثلة السورية ديما قندلفت، الإعلاميّة اللبنانيّة ديالا مكي، عارضة الأزياء السعوديّة لمى العقيل، والمؤثّرة العراقيّة ديما الأسدي.





الممثلة المصريّة أمينة خليل المؤثّرة العراقية ديما الأسدي عارضة الأزياء السعودية لمى العقيل.

نجمات عرض دار "طوني ورد"

شهد عرض دار Tony Ward حضور العارضة السعوديّة لمى العقيل بإطلالة عصريّة باللون الرمّاني تألفت من سروال عريض وسترة "بومبر" تزيّنت بالتطريز والعقد. وقد اختارت المؤثّرة العراقيّة ديما الأسدي الظهور بثوب أبيض قصير وعاري الكتفين نسقته مع جوارب سوداء سميكة وقفازات طويلة من التول، أما الممثلة المصريّة أمينة خليل فقد اختارت ثوباً ضيقاً وقصيراً باللون الأبيض تزيّن بتطريزات باللونين الأزرق والبرغندي، وقد نسّقته مع حذاء جلدي عالي الساق.

نجمة عرض "يانينا كوتور"

وكانت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي نجمة عرض Yanina Couture الذي حمل عنوان Phoenix أو طائر الفينيق. وهي تزيّنت للمناسبة بثوب أزرق جسّد هذا الطائر ونسقته مع سترة من الفرو باللون البيج. شاركت هيفاء مُتابعيها على الشبكات الاجتماعيّة بمجموعة من الصور والفيديوهات من العرض.