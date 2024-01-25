"وردة الصحراء" وجينيفر لوبيز نجمتا عرض إيلي صعب الباريسي

قدّمت دار Elie Saab مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة بحضور النجمة جينيفر لوبيز التي ارتدت من توقيع صعب تصميماً رائعاً تألّف من ثوب فوقه كاب زيّنته أزهار مصنوعة من الريش.

حضور لوبيز الطاغي لم يتمكّن من لفت الانتباه عن تألّق إطلالات هذه المجموعة التي تجلّت فيها اللمسات الشرقيّة وجاءت مستوحاة من مدينة مراكش بأسواقها الصاخبة، من الضوء الأثيري للصحراء، ومن أناقة القفطان المغربي.

وقد بدت مجموعة المصمم إيلي صعب للموسم المُقبل أشبه بسمفونيّة بصريّة تجلّت فيها أنماط هندسيّة مستوحاة من العمارة المغربيّة ظهرت على شكل تطريزات غطّت الإطلالات بلمسات متلألئة تستحضر سحر غروب الشمس.

أما الطابع العصري فتجلّى في التصاميم عبر القصّات غير المتماثلة، استعمال قَطع اللايزر في تنفيذ تخريمات شرقيّة، واعتماد تصاميم تُبرز جمال الكتفين العاريين ورقّة الخصور التي تمّ تحديدها بأحزمة جلديّة رفيعة أو أحزمة معدنيّة تُجسّد

"لوغو" دار Elie Saab

لوحة الألوان التي طغت على هذه المجموعة جاءت خالية من الأسود، وقد غلبت عليها التدرجات الباستيليّة المطفيّة للزهري، والأزرق، والأخضر، والليلكي بالإضافة إلى العاجي، والرمادي، والفضي، والذهبي كما استعان المصمم بالأزهار الثلاثيّة الأبعاد التي تم تنفيذها بالقماش أو الريش لإضافة لمسات من الحيويّة والترف على الإطلالات.

أما عروس صعب فاختارت لثوبها لون البيج الفاتح جداً، وقد جسّدت بامتياز عنوان "وردة الصحراء" التي حملته المجموعة بكاملها.

وبدت رؤية المصمم إيلي صعب الإبداعيّة لمجموعته من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين أشبه بشهادة على براعته في مزج التأثيرات الثقافيّة بسلاسة مع أسلوبه المميّز، فلتتعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.

























عروس إيلي صعب