القصيدة يابانية والحبر يحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي

قدّمت دار Ashi Studio عرضها للأزياء الراقية الخاصة بالربيع والصيف المقبلين ضمن فعاليات أسبوع باريس للكوتور. وقد تضمّنت مجموعتها من التصاميم 20 إطلالة تم تنفيذها بثلاثة ألوان فقط هي الأسود والعاجي والذهبي.

انطلقت فكرة هذه المجموعة من لقاء بين المصمم السعودي محمد آشي، المستقرّ في باريس، مع الفحم في مطعم ياباني. وقد دفعه هذا اللقاء إلى استكشاف الثقافة اليابانية حيث قادته رحلته للتعرّف على شكل موجز من الشعر الياباني يُعرف باسم "واكا" وما يُرافقه من فن الخط اليدوي. وقد سعى آشي إلى ترجمة اكتشافاته عبر مجموعة من التصاميم الراقية الخاصة بربيع وصيف 2024 حملت عنوان Ink Sculpture أو "منحوتات من حبر".

كان محمد آشي أول مُصمّم أزياء سعودي تمّت دعوته للانضمام إلى الجدول الرسمي للخياطة الراقية الباريسيّة خلال الصيف الماضي. وقد استطاع أن يلفت العالم بموهبته في التصميم وأسلوبه المُتقن في التنفيذ. بدأ عرضه هذه المرة ببدلة من الباييت الأسود تميّزت بخطوط حادّة أضفى عليها استعمال الرافيا بعض الحيوية مما يؤكد على مهارة المصمم في الدمج بسلاسة بين التقاليد والأناقة المُعاصرة. وقد جاءت بعض تصاميمه مستوحاة من خطوط رداء "الكيمونو" الياباني فيما عبّر استعماله للأسود والأبيض عن الأحاسيس الدقيقة التي ترافق قراءة قصائد تُحاكي الداخل الإنساني وتمسّ بكلماتها أحاسيسنا العميقة. وقد تجلّت اللمسات الشاعريّة بتزيين الأزياء بزخارف مثل الأصداف البحرية والترتر التي تولّد تجربة سمعيّة تُضاف إلى التجربة البصرية مما يحوّل التصاميم إلى متعة للنظر والسمع.

أعاد المصمم آشي من خلال هذه المجموعة الاتصال ببداياته التي كانت تعتمد على فن النحت كعامل مؤثّر في تصاميمه. وقد بدت علامات التقدير واضحة على وجوه الحضور خلال العرض الذي قدّم تصاميم تقاطعت فيها التأثيرات الثقافيّة اليابانيّة مع الرؤية الرياديّة التي يتمتع بها آشي في مجال الموضة. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعته الجديدة فيما يلي:



















المصمم السعودي محمد آشي