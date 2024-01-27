3 من أجمل العروض الباريسيّة حملت توقيعاً عربياً

كان لافتاً الحضور البارز للمصممين العرب ضمن أسبوع باريس لموضة الربيع والصيف المقبلين، الذي اختتم فعالياته مؤخراً في عاصمة الموضة الفرنسيّة. وقد اخترنا فيما يلي أن نسلّط الضوء على 3 عروض لاقت استحسان الجمهور بالإضافة إلى تفاعل كبير على شبكات التواصل الاجتماعي.

اختارت دار Zuhair Murad لمجموعتها من الأزياء الراقية الجديدة أن تُشكّل تكريماً للحضارة الفينيقيّة التي تنبعث منها جذور لبنان الحديث. وهي ابتعدت عن الإطلالات التقليديّة لأثواب الأميرات وفساتين الزفاف لتُقدّم تصاميم زيّنتها السلاسل، والأحجار الكريمة، والحلي غلبت على لوحتها اللونيّة التدرجات المعدنيّة، بالإضافة إلى حضور الأخضر الزيتوني، والقرميدي، والأرجواني، والبيج الرملي المستوحاة جميعها من الحضارة الفينيقيّة.

استوحى المصمم زهير مراد أيضاً من الحضارتين الرومانيّة واليونانيّة القديمة ليُقدّم في تصاميمه أنماطاً شبكيّة مُتعرّجة تُشبه الكرمة وحبيبات العنب، كما استعان بأنماط هندسيّة تشبه الأرابيسك والفسيفساء تمّ تنفيذها بظلال معدنيّة وأجواء مُعاصرة برهنت عن مهارته في نسج التاريخ، والفن، والأزياء المعاصرة بأسلوب ساحر يحتفل بالتراث الفينيقي الغني.

مجموعة دار "جورج شقرا"

احتفلت مجموعة دار Georges Chakra من الأزياء الراقية للربيع والصيف المقبلين بكل ما هو غير مألوف ضمن المألوف، إذ جاءت تصاميمها مستوحاة من أسلوب الواقعيّة السحريّة التي تجمع بين الاعتيادي والغريب بتجربة فريدة تنطلق من أرض الواقع. يروي المصمم جورج شقرا عبر هذه التصاميم حكاية لافتة من الترف الممزوج بجماليات الأرت ديكو. وقد تجلّى الطابع البصري لتلك الحقبة الفنيّة عبر الأشكال الهندسيّة والزخرفات الفنيّة التي زيّنت خامات الكريب الهش، والساتان المرن، والموسلين الحريري، والأورغنزا الذي تمّ قصّه باللايزر. أما بالنسبة للوحة اللونية التي اعتمدها المصمم فتنوّعت بين تدرجات الأبيض، والليلكي، والأزرق، والوردي بالإضافة إلى الذهبي، والفضي، والأحمر فجأت التصاميم كأنها تحتفل بما هو استثنائي في عالم الأناقة الساحرة.

مجموعة دار "طوني ورد"

"النسبة الذهبيّة" هو العنوان الذي اختارته دار Tony Ward لمجموعتها من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2024. وهي أرادت أن تحتفل من خلالها بمرور 10 أعوام على مُشاركتها بعروض أسابيع الموضة الباريسيّة. تضمّنت هذه المجموعة حوالي 55 إطلالة تمّ تنفيذها بإتقان، وقد دخلت عليها الأنماط الهندسيّة عبر تطريزات يدويّة وقصات حادة تُظهر حيوية حركة الجسم.

بدأ العرض بإطلالات تنوّعت بين الأسود والأبيض لتليها تصاميم بالتدرجات المعدنيّة ثم مهرجان من الألوان الربيعيّة المُشرقة تجلّى عبر استعمال الوردي، والليلكي، والأحمر، والأزرق الملكي، والأخضر الحيوي ليتمّ اختتام العرض بمجموعة من الإطلالات الفضيّة التي جاءت جميعها عارية الكتفين.

واستطاعت هذه المجموعة أن تُثبّت مكانة المصمم طوني ورد على ساحة الموضة العالميّة، فما الذي ستختاره النجمات من تصاميمه في المهرجات الفنيّة القادمة؟









من عرض طوني ورد من عرض طوني ورد. من عرض زهير مراد من عرض زهير مراد. من عرض جورج شقرا.