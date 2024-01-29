13 نوعاً من الأطعمة تؤخر ظهور التجاعيد المبكرة

بعض أسباب شيخوخة البشرة طبيعي تماماً ولا يمكن تغييره، ولكن بعضها الآخر قابل للتحكّم به فاتباع نظام حياة صحي، والوقاية من الأشعة ما فوق البنفسجيّة، وتبنّي نظام غذائي غني بمُضادات الأكسدة من العوامل المؤثّرة في هذا المجال، تعرّفوا فيما يلي على أبرز أنواع الأطعمة التي تؤخّر ظهور التجاعيد.

تتميّز مُضادات الأكسدة بأنها الجُزيئات القادرة على إبطال مفعول الجذيرات الحرة التي تُسرّع ظهور التجاعيد، ويُعتبر تناول الفاكهة والخضراوات الغنيّة بها من العوامل الأساسيّة للعناية بالبشرة وحمايتها من الشيخوخة المبكرة.

أما الأحماض الدهنيّة، والفيتامينات، والمعادن والكولاجين فهي أيضاً من الضروريات للحفاظ على شباب البشرة وهي متوفرة في الأطعمة التالية:

1- الطماطم

تتميّز بغناها بالفيتامين B وC بالإضافة إلى الليكوبين، والحديد، والبوتاسيوم، والكلسيوم، وهي من الأطعمة المضادة للأكسدة التي تُساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين المسؤول عن ليونة ومتانة البشرة.

2- الحمضيات

أبرزها الليمون، والبرتقال، والكلمنتين، والجريبفروت...وهي تتميّز بغناها بالفيتامين C وبقدرتها على تعزيز إنتاج الكولاجين، مما يؤخّر ظهور التجاعيد. يعمل هذا الفيتامين أيضاً على حماية الجلد من تأثيرات التعرّض لحرارة وضوء الشمس وخصوصاً من الأشعة ما فوق البنفسجيّة التي تزيد من مظاهر الشيخوخة المبكرة للجلد.

3- الجوز

يتميّز بغناه بالأوميغا3 وبالفيتامينE الذي يحمي البشرة من الجذيرات الحرة، كما أنه يحدّ من ظهور الهالات الداكنة المحيطة بالعينين. وهو يحتوي على الزنك، والسيلينيوم، والفيتامينH الذي يُعزّز إنتاج الكولاجين.

4- الأفوكادو

تُعرف هذه الثمرة بغناها بالأحماض الدهنيّة التي تُساهم في ترطيب البشرة ومدّها بالنضارة. وهي تعمل على توحيد لونها بفضل مُحتواها من الفيتامينC الذي يتمتع بمفعول مُضاد للأكسدة مهم لحماية الخلايا وتعزيز إنتاج الكولاجين.

5- المانغو

تندرج ضمن الفاكهة الغنيّة بالفيتامينA الذي يُساعد على تجدّد الخلايا. وهي تزوّد الجسم بالبروتينات، الكربوهيدرات، الدهون، الألياف، النحاس، حمض الفوليك، والفيتامينات من فئات B، وC، وE مما يؤمن وقاية من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة ويُعزّز نضارة البشرة.

6- البقوليات

أبرزها العدس، والفول، والحمص...الغنيّة بالبروتينات النباتية بالإضافة إلى الزنك الذي يُعزّز آليّة تجدّد الخلايا مما يحافظ على شباب البشرة كما يُخلّصها من الشوائب، والاحمرار، وآثار حب الشباب.

7- السالمون

هو أحد أفضل مصادر أحماض أوميغا 3 التي تضمن الحصول على بشرة ناعمة، كما يحتوي على بروتينات تُعزّز إنتاج الكولاجين والفيتامينE الذي يُخفّف من ظهور الندبات، والبقع، والتجاعيد.

8- المحار

يُعتبر حليفاً مثالياً في مجال مُحاربة آثار الشيخوخة المبكرة على الجلد. وهو من الأطعمة الغنية بالفيتامينات (B3، وB5، وB12، وE) والأحماض الأمينيّة، والمعادن من حديد، ونحاس، وزنك، وكلسيوم بالإضافة إلى الأحماض الدهنيّة مما يجعله قادراً على مقاومة الإجهاد والتبدلات المُناخيّة.

9- الكينوا

تتمتّع بتأثير شافي على الأنسجة التالفة في البشرة مما يُساعد على ترميمها. وهي غنيّة بالحديد والفيتامينB2 الذي يُشكّل المادة الضروريّة لإنتاج الطاقة الصحيّة داخل الخلايا بالإضافة إلى النحاس والزنك الذين يُساهمان في إنتاج الكولاجين ويُنشطان عمليّة إنتاج الحمض الهيالوريني المسؤول عن مستوى ترطيب البشرة.

10- الشوفان

يحتوي على أحماض أمينيّة تُساهم في تحفيز عمليات إنتاج الكولاجين التي تبدأ عادةً بالتباطوء منذ سن ال25 مما يُظهر مفعوله المقاوم للتجاعيد والمُعزز لمرونة وشباب البشرة. وهو غني بمضادات الأكسدة التي تُخفّف من تأثير العوامل الخارجيّة السلبيّة على البشرة مما يُساهم في تأخير ظهور التجاعيد عليها.

11- الأسماك المُعلّبة

أبرزها التونا، والسردين، والأنشوفة. وهي تتميّز بغناها بالأوميغا3 التي تُحافظ على رطوبة البشرة وتُعزّز اكتنازها كما أنها تحمي خلايا الجلد من أضرار أشعة الشمس وتُحسّن قدرته على آداء وظائف الحماية الخاصة به كحاجز طبيعي يمنع عن الجسم العديد من الأضرار الخارجيّة.

12- بذور الشيا

تتميّز هذه البذور بغناها بالأوميغا 3 مما يُساهم في الحفاظ على رطوبة البشرة ضمن مستويات صحيّة وحمايتها من الجفاف، كما أنها تؤخّر ظهور التجاعيد المبكرة وعلامات الشيخوخة الأخرى التي يمكن أن تظهر على الجلد. وهي تتمتع بقدرة على تجديد خلايا البشرة وإنتاج الكولاجين.

13- الفراولة

تحتوي على نسبة عالية من الفيتامينC بالإضافة إلى مُضادات الأكسدة، والبوتاسيوم، والكلسيوم مما يؤخّر ظهور التجاعيد المبكرة. وهي غنيّة بالفيتامينات من فئة A وK بالإضافة إلى المغنيزيوم، وحمض الفوليك، والفوسفور، ومُضادات الأكسدة، والفلافونويدات، وحمض الصفصاف التي توفّر العديد من الفوائد الجماليّة.