5 أقنعة طبيعية ضرورية لتغذية الشعر في الشتاء

تؤمّن الأقنعة الطبيعيّة عناية خاصة بالشعر في فصل الشتاء، فمكوناتها تعمل على تغذيته بالعمق ومُحاربة الجفاف الذي يتعرّض له. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الخلطات المُفيدة في هذا المجال.

خلال أشهر الشتاء يميل الشعر إلى أن يُصبح أكثر جفافاً ويزيد تعرّضه لمشاكل التساقط، فقدان الحيوية، والقشرة مما يجعل العناية المُكثّفة به ضرورية.

- حمامات الزيوت النباتية لعناية مُكثّفة:

تُشكّل حمامات الزيوت وسيلة مثاليّة لمُحاربة جفاف الشعر، يُنصح باستعمال هذه الزيوت بصيغها النقيّة واختيار أنواعها العضويّة والتي يتمّ عصرها على البارد. يمكن الاستعانة بزيت الزيتون، أو الأرغان، أو القنّب، أو حتى بذور العنب وتطبيقها على الشعر بكامله مع التركيز على الأطراف ودون الحاجة لاستعمال كميّة كبيرة من الزيت لتجنّب إثقال الشعر.

يكفي تسخين بضع قطرات من الزيت بين راحتي اليدين ثم تمريرها على طول الشعر وصولاً إلى أطرافه. يُنصح بعد ذلك بتغليف الشعر بمنشفة أو حتى قبعة حمّام طوال الليل، على أن يتمّ غسل الشعر وشطفه جيداً في صباح اليوم التالي للتخلّص من أي بقايا زيتيّة عليه. اعتماد هذه الخطوة ضروري مرة كل أسبوعين كما يُساعد تدليك فروة الرأس بالزيت على تعزيز نمو الشعر.

- زبدة الشيا لتغذية الشعر:

تتميّز زبدة الشيا بغناها بالأحماض الدهنيّة الأساسيّة، وهي تُغذّي وتُرطّب ألياف الشعر بالعمق. استعمال زبدة الشيا مُفيد على الشعر المُجعّد، الخشن، والشديد الجفاف. وهي بديل مثالي عن الزيوت النباتية للأشخاص الذين ينزعجون من صيغتها الزيتيّة الثقيلة. تعمل هذه الزبدة النباتية على تغذية الشعر بالعمق لدى تطبيقها عليه كقناع. يكفي تسخين القليل منها بين راحتي اليدين قبل تمريرهما على طول الشعر مع التركيز على الأطراف، ويمكن تغليف الشعر بمنشفة أو قبعة حمّام طوال الليل ثم غسل الشعر في صباح اليوم التالي.

- الألوفيرا لمحاربة الجفاف:

لترطيب الشعر بالعمق يُنصح بتطبيق قناع مُغذٍّ عليه مرة أسبوعياً. يكفي خلط القليل من جل الألوفيرا مع المقدار نفسه من زيت نباتي قد يكون زيت الزيتون أو زيت الأرغان. يُطّبق هذا الخليط على كامل الشعر ويُترك لمدة ساعة على الأقل بعد تغليف الرأس بمنشفة دافئة، على ألان يتمّ غسل الشعر بعد ذلك. يمكن أيضاً الاستعانة بزبدة جوز الهند نظراً لمفعولها الشديد الترطيب، على أن يتمّ خلطها مع بضع قطرات من زيت نباتي ويُترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة فقط قبل غسله.

- البيض للعناية بالشعر المتعب:

يعمل البيض على تغذية الشعر الجاف وترطيبه. لتحضير قناع مُفيد في هذا المجال، يُنصح بخلط حبة من البيض مع القليل من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل. يُدلّك هذا الخليط على فروة الرأس ثم على الشعر من الجذور إلى الأطراف، ويُترك لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء البارد ثم غسل الشعر بالشامبو الاعتيادي الذي تستعملونه.

- الكانابيديول للشعر الضعيف والمقصّف:

يتميّز زيت الكانابيديول النباتي بغناه بالأحماض الأمينيّة، مُضادات الأكسدة، والأحماض الدهنيّة. وهي عناصر ضروريّة للحفاظ على شعر صحي وحيوي طوال العام. لتحضير قناع مُغذّىٍ للشعر يُستعمل مرة أسبوعياً، يُنصح بخلط 40 ملليلتر من زيت الكانابيديول مع الكمية نفسها من زيت اللوز، وزيت الجوجوبا الأساسي، وأخيراً 60 غراماً من العسل. يُدلّك هذا القنع على فروة الرأس ثم على طول الشعر وصولاً حتى الأطراف.