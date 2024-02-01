"الدقيقة الذهبيّة" هي الوقت المثالي للعناية بالبشرة

هي الدقيقة التي يمكن خلالها زيادة فعالية مستحضرات العناية التجميليّة التي تستعملونها حتى 10 أضعاف. تعرّفوا فيما يلي على كيفيّة تحديد هذه "الدقيقة الذهبيّة".

العناية بالبشرة لا تُكلّف دائماً مبالغ طائلة لشراء مستحضرات تجميليّة باهظة الثمن أو الخضوع لعلاجات وجراحات متطوّرة. في بعض الأحيان لا يتطلّب أكثر من نصيحة بسيطة تؤمّن الحصول على بشرة مُشرقة ومُكتنزة.

صاحبة هذه النصيحة هي خبيرة التجميل الأميركيّة الشهيرة رينيه رولو التي تهتم ببشرات النجمات العالميّات منذ حوالي 30 عاماً. وهي تعتبر أن نصيحتها هذه لا تتطلّب أكثر من 60 ثانية، وهي فعّالة في الحفاظ على نسبة الرطوبة في البشرة وحمايتها من الجفاف.

- ما هي "الدقيقة الذهبيّة"؟

تُعتبر خبيرة التجميل رينيه رولو مرجعيّة في مجال العناية بالبشرة، وهي تُعرّف مفهوم "الدقيقة الذهبيّة" بأنه الثواني الستين التي تتمتع خلالها البشرة بأعلى نسبة استجابة تجاه المستحضرات التي يتمّ تطبيقها عليها، وذلك قبل أن تبدأ بفقدان الرطوبة وتتعرّض للجفاف من خلال آليّة تُسمّى "فقدان الماء عبر البشرة".

- كيف تستفيدون منها؟

لتطبيق قاعدة "الدقيقة الذهبيّة" يجب وضع جميع مستحضرات العناية بالبشرة في غضون ستين ثانية بعد تنظيف البشرة، بحيث يتم تطبيق التونر، والمصل، والمُرطّب في طبقات تُساهم في الحفاظ على نسبة رطوبة مُرتفعة داخل البشرة مما يحميها من الجفاف ويمدّها بالعناصر المغذّية التي تحتاج إليها. تكمن أهمية هذه القاعدة في تطبيق المستحضرات على بشرة تُحافظ على أعلى نسبة من الرطوبة بهدف احتجاز هذه الرطوبة بداخلها وحمايتها من الجفاف.

- 5 نصائح إضافيّة من رينيه رولو:

- عند التمدّد على السرير ليلاً قبل النوم، إحنوا الرأس إلى الأسفل لمدة دقيقتين على جنب السرير، فمن شأن هذه الخطوة أن تُسرّع الدورة الدمويّة في الوجه وتُعزّز إشراق السحنة.

- بعض ألوان الثياب تُساهم في إبراز إشراق البشرة فيما تعمل ألوان أخرى على إخفائه. أبرز الألوان التي تخفي الإشراق هي الأخضر الكاكي والأخضر العسكري، الأصفر الخردلي وجميع الألوان الترابيّة، أما أبرز الألوان التي تُعزّزه فهي الوردي، والأزرق، والأصفر المُشرق.

- لمُحاربة جفاف محيط العينين والحفاظ على شبابها، استعينوا بمصل مُخصّص لهذه المنطقة تُطبّقونه قبل الكريم الذي يُعالج مشاكلها.

- تجنّبوا استخدام القشّة عند شرب السوائل أو الشرب مباشرةً من الزجاجات ذات العنق الضيّق، فمن شأن هذه الخطوة أن تُسرّع ظهور تجاعيد محيط الشفاه.

- عندما تمضون الأمسية في المنزل، اعتمدوا روتين العناية الليلية بالبشرة لدى غروب الشمس ولا تؤجّلوه للوقت الذي يسبق النوم مُياشرةً. من شأن هذه الخطوة أن تُزيل الشوائب عن البشرة وتترك لها المجال كي تتنفّس بشكل أفضل دون أن تبقى مُثقلة بالشوائب وبقايا مُستحضرات التجميل.