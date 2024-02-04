"مرايا" العُلا السعوديّة تعكس جماليّات إطلالات دار رامي قاضي

أطلق المصمم رامي قاضي مجموعته من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2024. وقد اختار تصويرها في منطقة العُلا السعوديّة التي تعجّ بغنى تاريخي، جاذبيّة غامضة، ومناظر طبيعية استثنائيّة إلى جانب أكبر مبنى عاكس في العالم يُعرف باسم "مرايا".

تمّ إطلاق هذه المجموعة يوم أمس السبت من خلال صفحات دار Rami Kadi على الشبكات الاجتماعيّة. وهي حملت عنوان "المرايا" وتضمّنت 32 إطلالة بحثت عن مصادر إلهام لها في آفاق منطقة العُلا اللامُتناهية، وجدارها المصنوع من المرايا الذي يُعتبر أكبر مبنى عاكس في العالم يخلق تفاعلاً بين الضوء والظل. تُشيد هذه المجموعة أيضاً بالنباتات الصحراويّة التي تُعتبر رمزاً للحياة في الظروف القاسية، وقد تمّت الاستعانة بأزهار الصحراء لتزيين التصاميم الفاخرة إلى جانب الترتر والخرز المُتلألئ. تزيّنت الأثواب أيضاً بأنماط مستوحاة من النقوش القديمة التي تُزيّن مسارات العُلا الصخريّة.

تجلّى بريق المرايا في تصاميم رامي قاضي بشكل أنيق، أما القصات غير المتوازية فأضفت طابعاً عصرياً على التصاميم التي تلوّنت بالتدرجات الباستيليّة والترابية. وقد تميّزت الخامات المستعملة في تنفيذ الأزياء بطابعها الانسيابي ولمساتها المعدنيّة فيما تكرّر ظهور التصاميم العارية الكتفين وتلك التي تُحدّد نحافة الخصور. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.













