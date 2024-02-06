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افتتاح استثنائي لأسبوع دبي للموضة مع دار Rizman Ruzaini

العربية.نت - رانيا لوقا
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انطلقت مؤخراً فعاليات أسبوع دبي للموضة بنسخته الثالثة مع عرض دار Rizman Ruzaini الماليزية، التي شكلت مفاجأة الموسم الماضي في فعاليات هذا الأسبوع من خلال مشاركة العارضة نعومي كامبل بتقديم أحد تصاميمها.

فما هو جديدها هذا الموسم؟

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(3 صور)

نقلتنا دار Rizman Ruzaini في مجموعتها الخاصة بخريف وشتاء 2024-2025 إلى عالم من الترف مستوحى من أجواء إمبراطورية المغول وجمال الإمبراطورة ميهرونيسا. وقد سعت هذه الدار إلى استعادة هذه الحقبة التاريخية بأسلوب عصري لايخلو من اللمسات المترفة.

من 3
(3 صور)

تضمن العرض أكثر من 60 إطلالة تكرر فيها استعمال التدرجات المعدنية للذهبي، والفضي، والأزرق القزحي بالإضافة إلى الأبيض، والأسود، والبيج. وقد التقط كلاً من تصاميمها جوهر الوجود الأسطوري للإمبراطورة ميهرونيسا من خلال تصاميم انسيابية تزين العديد منها بزخارف وتطريزات ذات طابع تقليدي.

من 3
(3 صور)

تمكن هذا العرض من نقل الحضور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي إلى عالم تلتقي فيه الموضة بالتاريخ، وتتقارب فيه الأناقة العصرية مع فخامة الإمبراطورية المغولية. وهو شكل احتفالاً بالتراث، والأسلوب، والجاذبية وفق رؤية الدار التي استحضرت حقبة من الماضي لتضيف سحراً على الحاضر.

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