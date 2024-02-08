مصمم فلبيني في دبي يطرح أزياء مستوحاة من اليابان

أبحر المصمّم الفلبيني المُستقر في دبي مايكل سينكو عبر عرضه ضمن فعاليات أسبوع دبي للموضة إلى اليابان ليستوحي من ثقافتها وتقاليدها أفكاراً أدخلها بأسلوب مميّز على تصاميمه ذات الطابع العصري والفاخر على السواء.

قدّم سينكو مجموعته من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين ضمن عرض أقيم في اليوم الثالث من أسبوع دبي للموضة. وقد شكّلت الحضارة اليابانية مصدر إلهام لهذه المجموعة، كما صرّح المصمم على هامش عرضه، حيث قال أيضاً إنه يعتبر اليابان البلد المُفضّل بالنسبة إليه، وأنه مُعجب بثقافته الفريدة والمميّزة. وهو استوحى من رداء الكيمونو خطوطاً وأفكاراً أدرجها في تصاميمه النسائية والرجاليّة على السواء.

بدأ العرض بمجموعة من الإطلالات باللون الأزرق الفاتح تضمّنت بدلات رجاليّة وأثوابا طويلة زيّنها التطريز، لتليها مجموعة من الأزياء ذات الطابع الرومانسي تلوّنت بالزهري. وقد وجدت جميع تدرجات الليلكي والبنفسجي مكانها في هذا العرض الذي تضمّن أيضاً إطلالات بالأحمر، والرمادي، والأسود، وقد تزيّنت بعض تصاميمه برسومات من وحي الثقافة اليابانية.

اللمسات البرّاقة حضرت لتُضفي تألقاً على الأزياء النسائية والرجاليّة، فاتخذت شكل تطريزات وزخارف أو تجلّت عبر استعمال لأقمشة غطتها أحجار الكريستال. وقد رصدنا أيضاً استعانة المصمم ببتلات الأزهار الثلاثية الأبعاد التي غطّت الأثواب الطويلة، كما تزيّنت العديد من الإطلالات بقطع معدنيّة مُستطيلة تمّ تثبيتها على أزياء نسائية ورجاليّة باللون الرمادي الفاتح. وقد ظهرت النظارات الشمسيّة الكبيرة المستوحاة من تلك التي يستعملها مايكل سينكو في إطلالته وتُعتبر جزءاً من شخصيته لتكمّل أزياء العرض. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Michael Cinco للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.



















من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو من مجموعة مايكل سينكو