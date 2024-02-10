مستوحى من الباليه.. سيريانو يقدم عرضاً يجمع بين الأزياء والفن

شكّل عرض دار كريستيان سيريانو Christian Siriano، ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة، احتفالاً رائعاً بالأناقة والخيال والسحر المُرصّع بنجوم جلسوا في الصفوف الأمامية، واحتفلوا مع الدار بمرور 15 عاماً على انطلاقتها.

أُقيم العرض في فندق Pierre Hotel المرموق الذي شكّل إطاراً فاخراً لمجموعة الدار من الأزياء الجاهزة الخاصة بخريف وشتاء 2024-2025. وقد بحث المصمم كريستيان سيريانو عن مصادر إلهام لمجموعته الجديدة في ذكريات طفولته، وما رافقها من شغف برقص الباليه، هذا بالإضافة إلى الأجواء الساحرة لكواليس العروض التي غذّت لديه اهتماماً بتصميم ملابس المناسبات ودفعته لتقديم إطلالات تنطلق من الخيال لتتحوّل إلى واقع أمام عينيه.

افتتاح العرض كان من خلال مجموعة من الإطلالات باللون الأسود جمعت بين الطابعين الكلاسيكي والدرامي، تلتها تصاميم اكتست بلمسات معدنيّة وتلوّنت بالذهبي والفضي والأحمر والبني. وقد ارتدتها عارضات بأحجام متنوّعة تُكرّس اهتمام مُصمّم الدار بمفهوم الشموليّة في مجال الموضة.

تضمّنت المجموعة حوالي 60 إطلالة، وقد تغلغل موضوع رقص الباليه في كافة تفاصيلها ليتجلّى عبر عناصر مُختلفة منها التول الوفير والأشرطة الرقيقة. تجاوزت تصميمات سيريانو عالم الموضة اليوميّة لتُقدّم أزياءً مستوحاة من عالم الرقص والمسرح تُلبّي مُتطلّبات المرأة العصريّة في مجال الأناقة. وقد ترافق العرض مع أجواء استعراضيّة غنائيّة تمّ تقديمها مُباشرةً على المسرح مما جعل من هذا العرض تجربةً شاملة جمعت بين الموضة والموسيقى بتناغم تام وإبداع استثنائي.



















المصمم كريستيان سيريانو يتوسط عارضاته وعارضيه من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو من عرض سيريانو