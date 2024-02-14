من نيويورك.. الجمال يحتضن القوة في عرض كارولينا هيريرا

قدّمت دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera المقبلين ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة. وهي تجاوزت المألوف في تصاميمها، ولكن أيضاً في السرديّة التي قدّمتها في مجالي التمكين والتحدّي.

الطابع الاستثنائي لهذا العرض بدأ باختيار مكانه في الطابق 41 من ناطحة سحاب تقع في الحي المالي بمدينة نيويورك وتُشرف على مناظر بانوراميّة فريدة. أما الموضوع العام للعرض، فيمكن اختصاره باندماج الجمال بالقوة. وقد عبّر عنه ويس غوردن المدير الإبداعي للدار في حديث على هامش العرض قال فيه: "هذا الموسم بالنسبة لي يتعلّق بالجمال كقوة والقوة كجمال، فقد أردت نسف فكرة أنه يمكن للاثنين أن يتعارضا". وقد تجسّدت رؤيته هذه في تصاميم جاءت مفعمة بالثقة والحيوية، وشكّلت تكريماً لرؤية مؤسسة الدار كارولينا هيريرا للجمال والأنوثة.

تألّقت على مسرح العرض حوالي 60 إطلالة جمعت بتوازن لافت بين اللمسات الأيقونيّة التي تُميّز دار Carolina Herrera من جهة والابتكارات الجريئة من جهة أخرى. حضرت أنماط الأزهار الكبيرة، والتنانير الواسعة، والقمصان البيضاء، والأكمام الضخمة التي تُذكّرنا بأسلوب السيدة هيريرا في مجال التصميم. وقد ظهرت إلى جانبها تصاميم ذات طابع مينيمالي، دخلت عليها القصّات الهندسيّة لتُعزّز طابعها العصري أما اختيار الألوان فبقي كلاسيكياً وشهد حضوراً بارزاً للأسود، والأبيض، والأحمر، والرمادي التي أُضيفت إليها رقّة الزهري الفاتح، حيوية الأصفر المُشرق، وفخامة الليلكي.

طبعات الورود حضرت بكثافة في هذه المجموعة، وقد زيّنت الأثواب، والتنانير، والمعاطف كما تكرّر استعمال الكشاكش الكبيرة التي استحضرت شكل بتلات الأزهار بأسلوب عصري. وقد تكرّر ظهور الأكمام الكبيرة التي أضفت قوة وثقة على الإطلالات فيما قامت الأحزمة العريضة بتسليط الضوء على جمال الخصور النحيلة.

استطاع ويس غوردن من خلال هذا العرض أن يُعبّر عن رسالة واضحة مفادها أن التمكين لا يعرف حدوداً، فهو يظهر عبر احتضان الأنوثة بجرأة وعبر تحدّي الخوف في مختلف مجالات الحياة فامرأة Carolina Herrera تُجسّد هذا الموسم مفاهيم القوة، والجمال، والفرديّة مُجتمعةً.























من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا من عرض دار كارولينا هيريرا