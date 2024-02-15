من نيويورك...نعيم خان يستبق حفل الأوسكار بإطلالات تليق به

قدّم المصمم نعيم خان مجموعته من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين خلال عرض مميّز يندرج ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة.

ومن المنتظر أن تختار منها العديد من النجمات كالعادة إطلالات يظهرن بها على البساط الأحمر لتوزيع جوائز حفل الأوسكار الذي سيُقام في القسم الأول من شهر مارس المُقبل.

فيما يُعرف المُصمم الأميركي ذو الأصول الهنديّة نعيم خان بحرفيّته الرائعة واعتماده على الزخارف الفخمة، مما جعل كلا من السيدة الأميركيّة الأولى السابقة ميشيل أوباما، والملكة الأردنيّة نور، وأميرة ويلز كايت ميدلتون من أشهر المُعجبات بأسلوبه في التصميم وقد ارتدين من أزيائه في أكثر من مناسبة. أما جديده لخريف وشتاء 2024 فكان عرضا آسرا أعاد تعريف مفهوم البريق بأسلوب مُتجدّد يُرضي مُتطلّبات جيل الشابات العصريّات.























واستهلّ خان عرضه بمجموعة من التصاميم النابضة بالحيوية التي جسّدت شغف المصمم بعنصري الدراما والإسراف. وقد استعان بألوان مثل الأحمر، والليلكي، والأسود، والعاجي، والأزرق الملكي، والبرغندي، والذهبي لتجسيد هذه المفاهيم. وقد تزيّنت الأزياء بالريش، والشراريب، والترتر، وبريق الكريستال. حضرت الزخرفات والتخريمات بكثافة في هذه المجموعة وقد تمّ تنفيذها بخليط من الخامات المخمليّة والبرّاقة على أرضيّات شفّافة كما استعان المصمم بالدانتيل الذي تمّ تنفيذه بأسلوب مُبتكر بعيد عن طابعه الكلاسيكي التقليدي وبألوان حيويّة مثل الفوشيا والأزرق الملكي الذين اختلطا بالأسود.

وكان مُفاجئاً تقديم خان لمجموعة صغيرة من الإطلالات الرجاليّة تألفت من بدلات، قمصان حريريّة، سراويل مخمليّة، وسترات مُطرّزة بكثافة تليق بمهرجانات توزيع الجوائز وتُضفي على الإطلالات لمسات فاخرة تجمع بين الأناقة والابتكار. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Naeem Khan من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.