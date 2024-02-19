نجمات "البافتا" يكشفن عن أبرز توجهات الموضة للعام 2024

شهدت مدينة لندن، مساء أمس الأحد، إقامة حفل توزيع جوائز الأكاديميّة البريطانيّة السينمائية بنسختها الـ77، المعروفة باسم Baftas. حيث تمّ تكريم أفضل الأفلام المحليّة والعالميّة التي تميّزت في العام الماضي، فكيف بدت إطلالات النجمات على البساط الأحمر لهذا الحفل؟

حرصت النجمات المُشاركات بهذا الحفل على اختيار إطلالاتهن بعناية كبيرة، ليكشفن بذلك عن أحدث التوجهات في مجال الأناقة التي ستطبع العام 2024.

تألقت النجمة البريطانيّة من أصول ألبانيّة دوا ليبا بثوب أحمر من توقيع دار Valentino نسقته مع مجوهرات اختارتها من دار Tiffany&Co. وقد كان اللون الأحمر أيضاً ولكن بصيغته الداكنة خيار الممثلة الأسترالية كايت بلانشيت التي اعتمدت ثوباً من دار Louis Vuitton تميّز بتصميمه المينيمالي نسقته مع مجوهرات من الدار نفسها سبق أن تزيّنت بها في حفل Bafta 2023 ولكن تم إجراء تعديلات عليها هذا العام لتتناسب مع تصميم ثوبها.







هانا وادنغهام نعومي كامبل ليلي كولنز مارغو روبي

- نجمات بالأسود:

شكّل اللون الأسود خيار العديد من نجمات هذا الحفل، نذكر منهن: العارضة الأميركية نعومي كامبل التي اختارت ثوباً طويلاً يرافقه كاب وغطاء للرأس، وقد حملت إطلالتها توقيع دار Chanel، أما الممثلة البريطانية كاري ماليغن فاختارت ثوباً أسود عاري الكتفين من دار Dior نسقته مع مجوهرات من دار Bulgari. وقد اعتمدت الممثلة البريطانية ليلي كولنز ثوباً أسود تزيّن بكمين ضخمين على شكل ورود بيضاء. حملت إطلالتها توقيع المصممة تمارا رالف وقد نسّقتها مع مجوهرات من دار Cartier فيما تألقت الممثلة البريطانيّة هانا وادنغهام بثوب من الدانتيل باللون الأسود حمل توقيع دار Oscar de La Renta. وقد جمعت الممثلة الأسترالية مارغو روبي في إطلالتها من دار Armani Prive بين لوني الأسود والزهري، وقد نسّقتها مع مجوهرات من دار Lorraine Schwartz.











كايت بلانشيت ديبيكا بادوكون كاري ماليغن إيما ستون إميلي بلانت دوا ليبا

- ألوان هادئة:

شكّل اللون البيج خيار الممثلة البريطانيّة إميلي بلانت التي تألقت بثوب من الدانتيل حمل توقيع دار Elie Saab وقد نسقته مع مجوهرات من دار Tiffany&Co. وهو شكّل أيضاً خيار الممثلة الهنديّة ديبيكا بادوكون التي اعتمدت رداء ساريا من توقيع دار Sabayasachi.

تألقت الممثلة الأميركية إيما ستون بثوب باللون المشمشي حمل توقيع دار Louis Vuitton، نسقته مع مجوهرات من الدار نفسها، أما الإعلامية ريا أبي راشد فتألقت بثوب من الباييت بألوان قوس قزح اختارته من دار Georges Hobeika وقد نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.