بشرة الشفاه بحاجة لهذا الثنائي المرطب في رمضان

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يزداد جفاف بشرة الشفاه نتيجة ساعات الصيام الطويلة خلال شهر رمضان المبارك، لكن يمكن لبعض الحيل البسيطة والعملية أن تؤمّن حلولاً لهذه المشكلة.

انتشرت على منصة "تيك توك" مؤخراً مجموعة من الفيديوهات التي تعالج جفاف الشفاه. وهي أظهرت فعالية استعمال مكونين في هذا المجال هما: مصل غني بالحمض الهيالوريني يُستعمل بطبقة رقيقة قبل النوم على الشفاه، على أن توضع فوقه طبقة من الفازلين، ما يسمح بالحصول على شفاه مرطبة ومكتنزة في صباح اليوم التالي.

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يُنصح بأن تتزامن هذه الخطوة مع شرب ما يكفي من الماء بين ساعات الإفطار والسحور، بالإضافة إلى الحد من الإفراط في استهلاك الأطعمة المقلية والحلويات كونها تعزز الشعور بالعطش.

- ثنائي فعال جداً

هذه الحيلة ليست بالجديدة، فقد سبق أن أثبتت فعاليتها في تعزيز اكتناز الشفاه وحصدت الفيديوهات التي تناولتها أكثر من 1.2 مليون مشاهدة على "تيك توك"، فما هي الأسباب الكامنة وراء فعاليتها؟

تعود فعالية تطبيق الفازلين فوق المصل الغني بالحمض الهيالوريني إلى الدور العازل الذي يلعبه الأول مما يحافظ على الترطيب الذي يؤمنه الحمض الهيالوريني لطبقات الشفاه.

ترتبط فعالية هذه الحيلة بنوع الحمض الهيالوريني المناسب، إذ يجب أن تكون جزيئاته صغيرة كي تتمكن من النفاذ إلى عمق البشرة. أما إذا كانت جزيئاته كبيرة فهي تبقى على سطح البشرة ولا تؤمن المفعول المرطب المطلوب منها.

- الفازلين وحده لا يكفي

لا ينصح باستعمال الفازلين وحده كمرطب للشفاه، إذ إن تأثيره يحفاظ على الرطوبة الموجودة داخل الجلد. أما إذا كانت البشرة جافة فهو غير قادر على ترطيبها.

يمكن استبدال الفازلين ببلسم مرطب للشفاه يوضع بعد تطبيق مصل غني بالحمض الهيالوريني عليها أو يمكن الاكتفاء بوضع أحمر شفاه فوق هذا الحمض لحجز الرطوبة داخل طبقات الشفاه وحمايتها من التشقق.

- نصائح إضافية

تساعد هذه الخطوات في حماية بشرة الشفاه من الجفاف:

• من الضروري تقشير بشرة الشفاه مرة أسبوعياً باستخدام مستحضر مخصص لهذا الغرض أو بفرك الشفاه بعد ترطيبها بالماء بفرشاة أسنان، على أن تتم هذه الخطوة بنعومة لإزالة الخلايا الميتة عن سطح البشرة من دون إلحاق الأذى بها.

• ينصح بترطيب الشفاه يومياً بمرطب غني بالزيوت الطبيعية. يمكن أيضاً تطبيق العسل كقناع على الشفاه لحوالي 10 دقائق بهدف تغذيتها وترميم أنسجتها.

• يُنصح بتجنب اعتماد عادة ترطيب الشفاه بواسطة اللعاب خلال ساعات الصيام، كونها تزيد من جفاف الشفاه بدل ترطيبها.