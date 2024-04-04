بعد الأزياء... "دولتشي أند غابانا" تصمم ناطحات السحاب

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كشفت دار Dolce&Gabbana مؤخراً عن أول مشروع عقاري لها، وهو مبنى فندقي قررت إنشاءه في مدينة ميامي الأميركية وتتجلّى فيه مفاهيم هذه الدار الإيطالية في مجال الأناقة.

يحمل هذا المبنى الفندقي اسم 888 Brickell، ومن المُنتظر أن يجمع بين شقق سكنيّة وغرف فندقيّة مزوّدة بمداخل خاصة تضمن الهدوء والخصوصيّة لنزلائها. وهو يرتدي تصميماً يحمل توقيع دار Dolce&Gabbana ويتضمّن 250 غرفة وشقّة، 6 مطاعم أحدها يُشرف على مسبح وفيه مساحة لإقامة الحفلات والمناسبات.











استعانت الدار باستوديو M2 Atelier لمُساعدتها على ترجمة أفكارها ومفاهيمها في مجال التصميم، وقد حرص مصمما الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا على أن تكون رؤيتهما الخاصة واضحة في جميع تفاصيل هذا المبنى الذي تلوّن بالتدرجات الأيقونيّة لدار Dolce&Gabbana وهي الأسود والأحمر والذهبي.

يتميّز هذا المبنى بسلالم داخليّة من الرخام الأسود تؤدي إلى ردهة الاستقبال في الفندق وإلى المساحات المُخصّصة للاسترخاء والاحتفالات، أما المرافق المُخصّصة للياقة البدنيّة فستتضمّن ملعباً لممارسة رياضة "الباديل"، نادي لممارسة الرياضة، واستوديو لليوغا و"البيلاتيس" وسيتمكّن المقيمون الدائمون في هذا المبنى من الاستفادة من صالة سينما، صالة بلياردو، صالة مُخصّصة لألعاب الأطفال، مساحة للاسترخاء، مسبح، ومساحة مخصّصة للعمل تتضمّن صالات للاجتماعات.

- من الموضة إلى العقارات:

بعد إطلاق دار Dolce&Gabbana لأولى مجموعاتها من الأكسسوارات المنزليّة في العام 2021، كان من الطبيعي أن تستكشف المجال الفندقي والسكني لتُجسّد أفضل ما في الضيافة الإيطاليّة. وقد شكّل الجو الثقافي النابض بالحياة الذي تتميّز به مدينة ميامي الإطار المثالي لتقديم جديدها في قطاع العقارات مع التركيز على الحرفيّة اليدويّة التي توليها أهميّة خاصة.

ومن المُنتظر أن يُجسّد هذا المشروع جوهر عالم Dolce&Gabbana عبر تجربة تصميم فاخرة غير مُرتبطة بزمن. وهو سيتميّز في أفق ميامي على أنه المبنى الأعلى في المدينة مع ارتفاع 320 متراً تقريباً.من أبرز خصائص هذا المشروع أنه فريد من نوعه في العالم، فهو أول مبنى يحمل من حيث تصميمه توقيع دار Dolce&Gabbana وهو مُصمّم خصيصاً لمدينة ميامي ذات الطابع الثقافي الكوزمزبولي المُميّز.