لكَ ولها: تصاميم من كارولينا هيريرا لأناقتكم في العيد

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قدّمت دار Carolina Herrera جديدها لصيف 2024 على شكل دليل مُصوّر تضمّن مجموعة من التصاميم النسائية والرجاليّة ندعوكم أن تستوحوا منها لأناقتكم في العيد.





هي مجموعة CH High Summer التي أطلقتها دار Carolina Herrera مؤخراً، وجمعت فيها أكثر من 30 إطلالة نسائيّة ورجاليّة تحتفل بقدوم فصل الصيف بألوان حيويّة، وطبعات مُنعشة، وتصاميم مُريحة دون أن تفتقر إلى الأناقة.







شكّل الفستان الصيفي القطعة التي تحوّلت إلى محور هذه المجموعة، وقد ظهر بألوانه المُشرقة وطبعاته المُزخرفة حيناً والانطباعيّة حيناً آخر كما تكرّر ظهور السراويل العريضة التي ترافقت مع قمصان بألوان مُشرقة والبدلات النسائيّة ذات الطابع الكلاسيكي العصري. التدرجات التي خيّمت على هذه التصاميم هي الأبيض، الكريمي، البنفسجي، البرتقالي، الزهري، الأخضر، الأصفر، والأزرق.







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ترافقت التصاميم مع صنادل مُسطّحة و"مينيماليّة" بتصميمها رافقتها حقائب يد تميّزت بحضورها اللافت وألوانها المُشرقة، وقد تمّ تنفيذها بالجلد الطبيعي أو القش وتزيّن بعضها بمونوغرام CH الشهير.

تضمّنت هذه المجموعة حوالي 10 إطلالات رجاليّة غلب عليها طابع الكاجوال-شيك وألوان الكحلي، والبيج، والأزرق الفاتح، والكاكي. تمّ تنفيذ البدلات الصيفيّة بخامات مريحة وقد ترافقت القمصان مع سترات غير مُبطّنة، فبدت كأنها مُخصّصة لأوقات الراحة والعطلة رغم اعتمادها على القصات الكلاسيكيّة والألوان الحياديّة.

وترافقت التصاميم مع مجموعة من الحقائب الرجاليّة أما الأحذية فغلب عليها الطابع الكاجوال وألوان الكحلي، والبني، والبيج.