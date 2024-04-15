تصاميم دار "بوتشي" الجديدة تبقى وفية لنجماتها ولماضيها

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اختارت دار Pucci الإيطاليّة العريقة أن تُقدّم مجموعتها من التصاميم الخاصة بربيع وصيف 2024 في عرض أقيم بمدينة روما. وقد أتت هذه المجموعة مستوحاة من مفهوم الحنين إلى الماضي والروابط الشخصيّة التي لا يقوى عليها الزمن.

يعود اختيار روما كمكان لتقديم هذا العرض إلى العلاقة العائلية التي تربط كاميل ميسيلي، المديرة الإبداعية في دار Pucci، بهذه المدينة. وقد شكّل أحد أعداد مجلة "فوغ" الذي يعود إلى تسعينيات القرن الماضي مصدر إلهام لهذه المجموعة، إذ ظهرت عليه الممثلة والعارضة إيزابيللا روسليني على خلفيّة طبعة "فيفارا" الأيقونية التي تحمل توقيع الدار.

حملت مجموعة Pucci لربيع وصيف 2024 التي تمّ تقديمها خلال هذا العرض عنوان Very Vivara. واستحضرت طبعة "فيفارا" التي ابتكرها مؤسس الدار إميليو بوتشي (1914-1992)، على شكل دوامات ملوّنة من الأشكال التجريديّة والخطوط المتعرجة.

يعود ظهور هذه الطبعة إلى العام 1965، وهي ترمز إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الدار بالبحر المتوسط وبجزيرة على شكل هلال قريبة من مدينة كابري الإيطاليّة.

في مجموعتها الثانية لدار Pucci أرادت كاميل ميسيلي أن تأخذنا في رحلة إلى مدينة روما وأن تُقدّم تصاميمها في قصر Palazzo Altemps العريق. وأعادت إحياء طبعة "فيفارا" بأسلوب عصري مُتجدّد كما قدّمت في المجموعة ثلاث طبعات جديدة.

تزيّنت بعض التصاميم بألوان "فيفارا" الرمزيّة: الأزرق، الأخضر، والأرجواني، أما البعض الآخر فتمّ تنفيذه بتدرجات مُحايدة مثل البيج، والكاكي، والأسود.

بدت بعض التفاصيل التي ظهرت على الأزياء كأنها مستوحاة من أجواء الهيبيز فيما تكرر ظهور الأثواب الطويلة والقفاطين بالإضافة إلى السترات الضخمة والأزياء التي دخلت عليها الشراريب. تعرّفوا على أبرز إطلالات هذه المجموعة فيما يلي:





















الممثلة والعارضة إيزابيللا روسليني اختتمت العرض العارضة كريستي تورلنغتون افتتحت العرض