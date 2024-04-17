لقاء الشغف المُتجدّد بين باريس ونيويورك برعاية "ديور"

دقيقتان للقراءة

اختارت دار Dior مدينة نيويورك مكاناً لتنظيم عرضها الخاص بالأزياء الجاهزة لخريف 2024، وقد بدت تصاميمه كأنها تُجسّد حواراً بين الثقافات حول الحريّة وتُتيح للمرأة التعبير عن تفرّدها وعن أسلوبها الشخصي بأناقة لافتة.

قدّمت ماريا غرازيا كيوري، المديرة الإبداعية للأزياء النسائية لدى Dior، مجموعة الدار الجديدة في متحف بروكلين. وقد تمّ تكريس تصاميمها للاحتفال بالعلاقة التي تربط بين باريس ونيويورك، والتي يُجسّدها تمثال الحرية، فقد تمّ منح هذا التمثال كهدية من الفرنسيين إلى الولايات المُتحدة في نهاية القرن التاسع عشر.

وقد تحوّل منذ ذلك الحين إلى رمز لمدينة نيويورك. تظهر العلاقة بين المدينتين أيضاً في السيرة الذاتية لمؤسس الدار، السيد كريستيان ديور، الذي خصّص فصلاً فيها لرحلته بين باريس ونيويورك. وقد سلّطت ماريا غرازيا كيوري الضوء على هذه العلاقة عبر طبعتين لتمثال الحرية وبرج إيفل ظهرتا على العديد من تصاميم المجموعة.

حضور أسطورة

تستحضر هذه المجموعة أيضاً حضور أسطورة الشاشة الفضية مارلين ديتريش التي كانت مُعجبة بدار Dior وتربطها علاقة صداقة بمؤسسها.

عرفت ديتريش بأسلوبها المُتناقض في مجال الأناقة وببدلاتها ذات الأسلوب الذكوري التي أرادت من خلالها التأكيد على حق المرأة بارتداء ما يحلو لها، مُثيرةً الجدل عبر خياراتها في أربعينيّات القرن الماضي.

وتضمّنت مجموعة Dior للخريف المقبل 77 إطلالة تميّزت بألوانها الحياديّة وطابعها غير المرتبط بزمن بالإضافة إلى استعمالها لخامات عريقة مثل التويد، والمخمل، والساتان، والكريب.

وتزيّنت بعض تصاميمها بنمط "كاناج" الخاص بالدار بالإضافة إلى الرموز الغالية على قلب مؤسس الدار مثل النجمة، وزنبق الوادي، والنحلة، ونبات النفل. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

























