هكذا ستبدو أناقة الرياضيين الفرنسيين في افتتاح الأولمبياد

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على بُعد حوالي 100 يوم من انطلاق أولمبياد 2024 الذي يُقام في العاصمة الفرنسيّة، كشفت دار Berluti المُنضوية تحت لواء مجموعة LVMH للسلع الفاخرة عن إطلالات الرياضيّات والرياضيين الفرنسيين المُشاركين في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وقد جاء في بيان أصدرته مجموعة LVMH يوم أمس الأربعاء: "في العام 2024، سيتميّز الفريق الفرنسي منذ البداية". وهي تُشير بذلك إلى الإطلالات الراقية التي سيعتمدها فريق الرياضيون والرياضيات الفرنسي خلال مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية (26 يوليو- 11 أغسطس) والألعاب البارالمبية (28 أغسطس-8 سبتمبر). تحمل هذه الإطلالات توقيع دار Berluti الفرنسيّة المتخصصة بصناعة الجلود والملابس الرجالية منذ العام 1895.

تصاميم أنيقة ومريحة

تتألف إطلالات الرياضيين الفرنسيين من بدلات باللون الأزرق الداكن تتميّز بياقة حريريّة تتموّج عليها ألوان العلم الفرنسي وهي تتزيّن على الجيب الأيسر بشُعلة أولمبيّة صغيرة ولوغو الأولمبياد، على أن تترافق هذه البدلات مع قمصان بيضاء وأحذية رياضيّة باللون الكحلي. أما إطلالات الرياضيات فتم تنفيذها بالخامة نفسها المُستعملة للبدلات الرجاليّة، وهي تتألف من سترة بدون أكمام يرافقها قميص أبيض وسروال أو تنورة كلاسيكيّة وحذاء "موكاسان" باللون الكحلي.









تترافق هذه الملابس مع أحزمة جلديّة وأوشحة تتناسق معها.

كشفت دار Berluti عن أن تعاونها مع الرياضيين المُشاركين بهذا الحدث الرياضي العالمي تطلّب منها تنفيذ حوالي 1500 بدلة لأعضاء الوفود الفرنسيّة المُشاركة بحفل الافتتاح. وهي استخدمت في صنعها حوالي 8000 متر من القماش.

حضور "الباتينا" الأيقوني

شاركت دار Berluti عبر صفحتها على موقع إنستغرام صوراً لمجموعة من الرياضيين والرياضيات وهم يرتدون الملابس الرسمية الخاصة بافتتاح الأولمبياد، وهي أعربت عن فخرها في المُساهمة بجعل إطلالاتهم أنيقة ومريحة. وقد أعلنت الدار عن استعانتها في الإطلالات بفن "الباتينا"، الذي يُعتبر أحد رموزها الأيقونيّة، فهو يتطلّب مهارة حرفيّة ويُضفي عمقاً وحيويّة على الأحذية والأكسسوارات التي تتحوّل معه إلى قطع فنيّة. وقد ابتكرت Berluti خصيصاً للألعاب الأولمبيّة "باتينا" بألوان العلم الفرنسي: الأزرق، والأحمر، والأبيض تمّ تنفيذها على الأحذية والأحزمة. وهي شكّلت مصدر إلهام للنمط الملوّن الذي ظهر أيضاً على ياقات البدلات.





