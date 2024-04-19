أزياء الأميرة ديانا تزور هونغ كونغ قبل بيعها في المزاد

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تستقبل مدينة هونغ كونغ معرضاً لمجموعة من أزياء وأكسسوارات الأميرة ديانا قبل نقل هذه التصاميم إلى أيرلندا، حيث سيتمّ بيعها في مزاد علني بتاريخ 27 يونيو المُقبل.

ورغم مرور حوالي 27 عاماً على وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مروّع، ما زالت حاضرة في وجدان الناس الذين يتذكرونها على أنها "أميرة القلوب" وأيقونة موضة مُلهمة. وخير دليل على ذلك، افتتاح معرض لأزيائها في مدينة هونغ كونغ يتضمّن 6من إطلالاتها الشهيرة ومجموعة من أكسسواراتها.







الأميرة ديانا ترتدي السترة الصفراء خلال زيارة قامت بها إلى هونغ كونغ إطلالات تعود للأميرة ديانا أكسسوارات تعود إلى الأميرة

إطلالات تتحدّى الزمن

تمّ افتتاح هذا المعرض يوم أمس في أحد المجمّعات التجارية بمدينة هونغ كونغ وهو يمتد على 12 يوماً، ويتضمّن السترة الصفراء التي سبق أن ارتدتها الأميرة الراحلة خلال زيارة قامت بها إلى هونغ كونغ خلال العام 1989.

وتحمل هذه السترة توقيع المصممة البريطانية كاثرين والكر ومن المُقدّر أن يصل سعرها في المزاد إلى حوالي 50 ألف دولار، زوّار المعرض سيكتشفون أيضاً ثوب سهرة من التول باللون الكحلي تزيّنه النجوم ويُرجّح أن يصل سعره في المزاد إلى حوال 400 ألف دولار. يحمل هذا الثوب توقيع موراي أربيد وكانت الأميرة ديانا ظهرت به في العام 1986 خلال إحدى المُناسبات بمدينة لندن.





ومن القطع المعروضة أيضاً ثوب سهرة من الحرير والدانتيل يحمل توقيع المصمم فيكتور إدلشتاين وثوب تُزيّنه الأزهار الوردية يحمل توقيع المُصمّمة كاثرين والكر، وقد ظهرت به ديانا خلال العام 1991.

كشف القيّمون على دار Julien’s Auctions التي ستُنظّم مزاد بيع هذه التصاميم عن ظاهرة تعلّق الجمهور حول العالم بالأميرة الراحلة كما لوكانت مازالت بيننا اليوم. وكانت الدار باعت أحد أثواب الأميرة الراحلة في العام 2023 بمبلغ 1,14 مليون دولار. ويبدو أن هذا الاهتمام بشخصية الأميرة الراحلة وإطلالاتها غذاه في السنوات الأخيرة عرض مسلسل The Crown عبر منصة Netflix الذي يُجسّد شخصيات من العائلة المالكة البريطانيّة ومن بينهن الأميرة ديانا.