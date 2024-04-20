بالصور.. عروس طوني ورد تتنقّل بين ربيع وآخر

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في ربيع 2024، قدّمت دار Tony Ward مجموعتها من الأزياء الخاصة بعروس ربيع 2025 على هامش فعاليات أسابيع الموضة العالميّة الخاصة بأزياء الزفاف.

جاء تقديم هذه المجموعة على شكل دليل مُصوّر، وهي حملت عنوان Pollen Dance أي "رقصة لُقاح الأزهار" الذي يُعبّر عن الرقّة التي طغت على التصاميم، بدءاً من اختيار خاماتها الرومانسيّة مروراً بقصاتها الكلاسيكيّة ذات الطابع العصري ووصولاً إلى التطريزات المُتألقة التي زيّنت التصاميم.

تضمّنت مجموعة عروس ربيع 2025 حوالي 30 ثوبا طويلا تلوّنت بتدرجات الأبيض من الناصع إلى العاري. وقد تميّزت جميع التصاميم بقصات كلاسيكيّة وطابع رومانسي عصري تجلّى عبر الخطوط غير المتوازية، الأزهار الثلاثية الأبعاد، والكشاكش المُنفّذة بأسلوب مُلتوي. كان لافتاً التركيز على استعمال الدانتيل في أكثر من إطلالة، كما استعان المُصمّم طوني ورد بعدة خامات فاخرة منها الأورغنزا التي تزيّنت بأحجار الكريستال حيناً والورود النافرة حيناً آخر، وقد ترافقت العديد من الإطلالات مع تنانير قابلة للفصل.

بدت عروس المُصمم طوني ورد مُفعمة بالحيوية، والحب، والحياة. وقد عكست أناقتها الجمال الداخلي ببساطة ووضوح. تعرّفوا على بعض إطلالاتها فيما يلي.



















