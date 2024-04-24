من رينو.. مجموعة أكسسوارات وأزياء تواكب سيارتها الجديدة

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يبدو أن سيارات Renault 5 الفرنسيّة الشهيرة، التي تمّ إطلاقها لأول مرة في العام 1972، ستعود بعد غياب طويل إلى الطرقات في الخريف المقبل. وهي ستُطلّ علينا بنسخة كهربائية ويُرافقها إطلاق مجموعة من الأكسسوارات والأزياء من وحي تاريخ هذه السيارة وقصة تجددها.

بدأ العمل على الحملة الترويجيّة لإطلاق النسخة الجديدة من سيارة Renault 5 منذ حوالي ثلاث سنوات، أما إطلاق الأزياء والأكسسوارات المُرافقة لها فيأتي مُستوحى من طابع هذه السيارة ويهدف إلى تحويل مفهومها لأسلوب حياة. وقد تمّ في شهر نوفمبر الماضي إطلاق مُجسّم صغير من هذه السيارة بألوان الأصفر، والأخضر، والأزرق. هذه الألوان الثلاثة سيتمّ اعتمادها للنسخ الجديدة من هذه السيارة وكذلك لمجموعة الأكسسوارات والأزياء المستوحاة منها.

















تعاون في منتهى الأناقة

تتضمّن مجموعة الأزياء المُرافقة لإطلاق سيارة Renault 5 قمصانا، وكنزات، وملابس فضفاضة، وجوارب.. تجمع بين طابع الريترو وأسلوب أزياء الشارع. وقد تعاون القيّمون على هذا المشروع مع علامة Saint James الفرنسيّة لتنفيذ كنزة صوفيّة يبلغ سعرها حوالي 200 دولار وتتوفّر بألوان الأصفر، والأخضر، والأزرق. أما سعر "الهودي" المرفق بقبعة فيبلغ 70 دولارا ويصل سعر القميص القطنية إلى 30 دولارا. مُعظم أزياء هذه المجموعة رجاليّة أما الأكسسوارات فيصل عددها إلى 75 تصميما منها قبعات، خوذ للرأس، ألعاب "بيبي فوت"، ألواح للتزلّج على الماء، دراجات كهربائية، مظلاّت، مُجسّمات صغيرة لسيارات، وحتى أقلام. وهي تتزيّن جميعها بلوغو R5. أما الهدف منها فتعزيز الحنين إلى انطلاقة سيارة Renault 5 وتشجيع الشباب على قيادتها. سوف يتمّ بيع هذه الأزياء والأكسسوارات على موقع شركة Renault الرسمي ولدى وكلائها ومتاجرها كما في معارض السيارات التي تُشارك بهذه الحملة. أما بالنسبة للبيع بالتجزئة فقد افتتحت Renault متجراً جديداً على بولفارد هوسمان الباريسي بانتظار إعادة افتتاح متجرها على شارع الشانزيليزيه المُقرر في العام 2025.